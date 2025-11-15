ارتش اوکراین یک پالایشگاه نفت در نزدیکی مسکو را هدف قرار داد

ارتش اوکراین میگوید یک پالایشگاه نفت روسیه در منطقهای در نزدیکی مسکو، پایتخت این کشور، را هدف قرار داده است.
این حمله در داخل خاک روسیه یک روز پس از حملهای مرگبار از طرف نیروهای روس به کییف و همین طور ادامه این گونه حملات به مناطق جنوبی اوکراین انجام شد که روز شنبه جان چهار غیرنظامی اوکراینی را گرفت.
ارتش اوکراین در بیانیه خود میگوید که پالایشگاه ریازان در نزدیکی مسکو را با هدف «کاستن از توانایی روسیه در شلیک موشک و توپخانه» زده است.
در همین زمینه فرماندار روس ریازان روز شنبه اعلام کرد که ضدهواییهای روسیه ۲۵ پهپاد اوکراینی را ساقط کردهاند.
همزمان یک مقام ارشد در دولت اوکراین خبر داد که از ماه ژوییه سال جاری تاکنون، نزدیک به پنج ماه، تعداد حملات روسیه به سیستم ریلی و خط آهن اوکراین سه برابر شده است.
به گفته اُلکسی کولِبا، معاون نخست وزیر، این حملات در سال ۲۰۲۵ به اوکراین یک میلیارد دلار خسارت وارد کردهاند.
اوکراین کشور پهناوری است و همین بر اهمیت وجود سیستم ریلی گسترده میافزاید؛ از همین رو به گفته کارشناسان روسیه در تلاش است با از کار انداختن این سیستم به کییف از نظر لجستیکی ضربه بزند.
از طرف دیگر از آنجا که از آغاز تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین هیچ فرودگاه غیرنظامی در این کشور فعالیت ندارد، مردم برای تمام سفرهای خارجی خود از قطار استفاده میکنند، امری که اهمیت خط آهن را دوچندان میکند.
همزمان نبرد در روستاها و نواحی اطراف پوکروفسک در اوکراین روز شنبه هم ادامه یافت، شهری استراتژیک که ماهها است هدف حملهٔ روسیه است.
دو روز پیش فرمانده ارتش اوکراین اذعان کرد که روسیه بر این نواحی کنترل دارد و بعید نیست که کییف مجبور به عقبنشینی از این نواحی شود.
در واکنش به این اظهار نظر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، وضعیت را «بسیار دشوار» توصیف کرده و اعلام کرد که در صورت توصیه فرماندهان با عقبنشینی از این شهر مخالفت نخواهد کرد.
تصرف پوکروفسک میتواند راه حملات بیشتر به شمال، به دو شهر بزرگ منطقه دونتسک را برای روسیه هموار کند، دو شهر کراماتورسک و اسلوویانسک که همچنان در کنترل نیروهای اوکراین هستند.