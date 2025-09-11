وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۰ شهریور از اعمال تحریم علیه ۳۲ فرد و نهاد، و شناسایی چهار کشتیِ مربوط به حوثی‌های یمن خبر داد.

این اقدام که بزرگ‌ترین بسته تحریمی آمریکا علیه حوثی‌ها تاکنون است، شبکه‌ای جهانی از شرکت‌ها و عوامل فعال در تأمین مالی، قاچاق نفت، پول‌شویی و تهیه تسلیحات برای این گروه را هدف قرار می‌دهد.

جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفت: «حوثی‌ها همچنان با هماهنگی رژیم ایران، پرسنل و دارایی‌های ایالات متحده را در دریای سرخ تهدید می‌کنند، به متحدان ما در منطقه حمله می‌کنند و امنیت دریایی بین‌المللی را تضعیف می‌کنند».

او افزود: «ما به اعمال فشار حداکثری علیه کسانی که امنیت ایالات متحده و منطقه را تهدید می‌کنند، ادامه خواهیم داد».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آن‌هایی که امروز هدف قرار گرفته‌اند، تأمین مالی و تسهیل دستیابی حوثی‌ها به مواد پیشرفته نظامی، از جمله موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و قطعات هواپیماهای بدون سرنشین، را بر عهده دارند که برای حمله به نیروهای ایالات متحده و متحدان ما و همچنین کشتیرانی تجاری در دریای سرخ استفاده می‌شوند».

وزارت خزانه‌داری می‌افزاید: این حملات منجر به مرگ تعداد زیادی از غیرنظامیان شده و مستقیماً اقتصاد ایالات متحده و تجارت جهانی و همچنین صلح و ثبات گسترده‌تر خاورمیانه را تهدید می‌کند.

بر اساس این بیانیه، حوثی‌ها با واردات نفت و سایر کالاها از طریق بنادر تحت کنترل خود، نظارت بر عملیات پیچیده قاچاق و پولشویی مبالغ هنگفت به نمایندگی از رهبران ارشد حوثی‌ها، درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند.

به گفتهٔ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، درآمد حاصل از این فعالیت‌های غیرقانونی، زنجیرهٔ تأمین سلاح جهانی حوثی‌ها را که به عوامل تدارکات، شرکت‌های صوری، تسهیل‌کنندگان حمل‌ونقل و تأمین‌کنندگان مختلف متکی است، تأمین مالی می‌کند.

تحریم‌شدگان در کشورهای یمن، چین، امارات و جزایر مارشال مستقر هستند و نقشی کلیدی در تهیه قطعات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری برای حمله به کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی در دریای سرخ داشتند.

شرکت‌های پوششی در چین و امارات نیز با ارسال مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پهپادی به یمن، این شبکه را تغذیه کرده‌اند.

این تحریم‌ها با هدف قطع منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها و اعمال فشار حداکثری علیه فعالیت‌های این گروه و حامی اصلی آن ایران، صورت گرفته است.