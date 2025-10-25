گروههای فلسطینی، از جمله فتح و حماس، میگویند بر سر اینکه یک کمیتۀ مستقل از تکنوکراتها ادارۀ نوار غزه پس از جنگ را بر عهده بگیرد، توافق کردهاند. همزمان وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که بهزودی بتوان نیروی بینالمللی برای نظارت بر آتشبس در غزه تشکیل داد.
براساس بیانیۀ مشترکی که گروههای فلسطینی شامگاه جمعه دوم آبان منتشر کردند، این گروهها در نشستی در قاهره توافق کردند که «ادارۀ نوار غزه را به یک کمیته موقت فلسطینی متشکل از تکنوکراتهای مستقل واگذار کنند».
براساس این بیانیه، کمیتۀ موقت مسئول «امور زندگی و خدمات پایه» در غزه خواهد بود و با «کشورهای عربی و نهادهای بینالمللی» همکاری میکند. این گروهها همچنین تأکید کردند آتشبس ادامه یابد و ادارۀ این باریکه زیر نظارت بینالمللی پیش برود.
اسرائیل و گروه افراطی حماس، که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میدانند، پس از دو سال جنگ ویرانگر، براساس طرح پیشنهادی آمریکا بر سر آتشبس توافق کردند و از ۱۸ مهرماه این آتشبس برقرار شده است.
با این حال، شیوۀ اداره غزه از موضوعات و نگرانیهای اصلی در ادامه اجرای توافق آتشبس است که براساس پیشنهاد ۲۰ مادهای آمریکا باید به یک کمیتۀ مستقل متشکل از شخصیتهای فلسطینی تکنوکرات و کارشناسان بینالمللی سپرده شود.
روز جمعه مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز که پس از سفر معاون رئیسجمهور آمریکا وارد اسرائیل شد، گفت توافق آتشبس باید «شرایط ورود نیروی تثبیتکننده را هرچه سریعتر فراهم کند».
او که در یک مرکز هماهنگیِ نظامی-غیرنظامی در جنوب اسرائیل با نیروهای آمریکایی، اسرائیلی و متحدان غربی دیدار داشت، همچنین تشکیل نیروی بینالمللی ناظر بر امنیت پس از آتشبس را برای پایان پایدار جنگ ضروری دانست.
گروههای فلسطینی در توافق جمعه همچنین از برگزاری نشستی با حضور همۀ گروههای فلسطینی برای «توافق بر راهبردی ملی» و «تقویت و احیای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) بهعنوان تنها نماینده مشروع مردم فلسطین» حمایت کردهاند.
گروه افراطی حماس عضو ساف نیست و رقابت دیرینه میان حماس و فتح از انتخابات ۲۰۰۶ بهاینسو، تلاشها برای وحدت ملی را با مانع روبهرو کرده است. بهگزارش رسانهها، در قاهره هیئتهای حماس و فتح نیز درباره مرحلۀ دوم طرح آتشبس با پشتیبانی آمریکا گفتوگو کردهاند.
حماس هم روز جمعه اعلام کرد از مصر، قطر و ترکیه که توافق آتشبس با میانجیگری آنها حاصل شد، «تضمینهای روشنی» دریافت کرده که «جنگ عملاً پایان یافته است».
بهگفتۀ مقامهای آمریکایی، فهرست کشورهای مشارکتکننده در نیروی بینالمللی ناظر بر امنیت پس از آتشبس هنوز نهایی نشده است.
برخی گزارشها حاکی است اسرائیل در ترکیب نیرو حق وتو خواهد داشت و با حضور ترکیه مخالفت کرده است. اندونزی برای اعزام نیرو اعلام آمادگی کرده و امارات متحده عربی پیشتر در نظارت بر آتشبس نقش داشته است.
مارکو روبیو روز جمعه گفت ممکن است برای اعزام این نیرو، مجوز شورای امنیت سازمان ملل نیز درخواست شود، اما هرگونه نقش آینده برای «آنروا»، آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی، از نظر واشینگتن منتفی است.
در داخل غزه، با وجود کاهش درگیریها پس از برقرار آتشبس، ورود کمکها همچنان محدود گزارش میشود و بسیاری از خانوادهها هنگام بازگشت با خانههای ویرانشده روبهرو هستند.
مطابق آمار وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس فعالیت میکند، از آغاز جنگ در پی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل که حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ نفر را گروگان گرفتند، بیش از ۶۸ هزار فلسطینی کشته شدهاند.
پس از برقرار آتشبس، گروه افراطی حماس دیگر گروگانهای زندۀ باقیمانده را در مقابل آزادی نزدیک به دو هزار فلسطینی زندانی در اسرائیل آزاد کرد.
اسرائیل میگوید حماس هنوز بقایای ۱۳ نفر از ۲۸ گروگان کشتهشده را تحویل نداده است. حماس در مقابل میگوید بهدلیل حجم ویرانیها و آوارها هنوز موفق نشده است اجساد همۀ گروگانهای کشتهشده را پیدا کند.
خلعسلاح گروه حماس یکی از بندهای اصلی طرح پیشنهادی آمریکا است که اسرائیل نیز آن را دنبال میکند، اما در بیانیهای که گروههای فلسطینی شامگاه جمعه منتشر کردند، به موضوع خلعسلاح حماس و مشارکت سیاسی این گروه افراطی در دورۀ پساجنگ اشارهای نکردهاند.