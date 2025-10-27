اسرائیل در حالی که همچنان منتظر است تا گروه افراطی حماس اجساد ۱۳ گروگان دیگر کشته‌شدهٔ این کشور را در غزه تحویل دهد، به تیم‌های بین‌المللی امکان داده است با ورود به این باریکه به جستجوی اجساد گروکان‌ها کمک کنند.

سخنگوی دولت اسرائیل روز یکشنبه چهارم آبان تأیید کرد که این کشور به تیم‌هایی از کشور مصر و صلیب سرخ بین‌المللی مجوز عبور از مرز مصر با غزه را داده است و آن‌ها همراه با تجهیزاتی مانند بولدوزر و بیل‌های مکانیکی وارد مناطقی از غزه شدند.

سخنگوی اسرائیل گفت کشورش می‌داند که حماس از محل دفن اجساد گروگان‌هایی که هنوز تحویل نداده، مطلع است و اگر این گروه تلاش بیشتری انجام دهد، می‌تواند به بازیابی اجساد کمک کند.

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند تیم‌هایی که وارد شدند در مناطق موسوم به خط زرد در غزه به جستجوی اجساد پرداخته‌اند. مناطقی که در داخل خط زرد قرار گرفته، ۵۳ درصد از خاک این باریکه است و طبق بخش نخست از طرح صلح آمریکا هنوز در کنترل اسرائیل قرار دارد.

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که ارتش این کشور اجازه داده که نیروهایی از حماس همراه با تیم‌های جستجوی بین‌المللی وارد مناطق تحت کنترل اسرائیل شوند و نظامیان اسرائیلی خود برای جلوگیری از درگیری احتمالی با نیروهای حماس، به درخواست میانجی‌ها، فعلاً از این مناطق خارج شده‌اند.

به گزارش شبکهٔ تلویزیونی کان، این تیم‌ها از جمله در مناطقی مانند شجاعیه در شمال نوار غزه و خان یونس در جنوب غزه جستجوها را آغاز کرده‌اند.

حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، بر اساس طرح صلح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، متعهد شد که اجساد ۲۸ گروگان کشته‌شدهٔ اسرائیلی را به سرعت به این کشور تحویل دهد اما در دو هفته اخیر تنها ۱۵ جسد را مسترد کرده است. اسرائیل در مقابل، اجساد ۱۹۵ فلسطینی را که در اختیار داشته، از طریق صلیب سرخ به غزه برگردانده است.

حماس دو هفتهٔ پیش در جریان سفر دونالد ترامپ به منطقه که برای تضمین توافق صلح غزه انجام شد، آخرین گروه ۲۰ نفره از گروگان‌های زنده اسرائیلی را آزاد کرده بود.

دونالد ترامپ سوم آبان در پیامی نوشت که از نزدیک رویدادها را دنبال می‌کند و منتظر است ببیند حماس در ۴۸ ساعت آتی برای تحویل ۱۳ جسد دیگر اسرائیلی‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد.

خلیل الحیه، از رهبران حماس در قطر که توافق صلح غزه را امضا کرده، روز چهارم آبان گفت گروه او «تعهد اخلاقی» دارد تا اجساد گروگان‌های اسرائیلی را تحویل دهد و جستجوها در مناطق جدید که قبلاً در آن کاوش انجام نشده، در جریان است.

الحیه هفتهٔ قبل به یک رسانه مصری گفته بود که تلاش‌ها برای یافتن اجساد اسرائیلی‌‌ها به دلیل «ویرانی‌های گسترده» و «دفن آن‌ها در اعماق زمین» با «چالش‌هایی روبه‌رو است».

حماس در حملهٔ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به جنوب اسرائیل، ۲۵۱ اسرائیلی را ربود که ده‌ها تن از آن‌ها در دست این گروه کشته شدند.

اسرائیل که از سوی خانواده‌های گروگان‌های کشته‌شده تحت فشار است، اصرار دارد تا اجساد همهٔ قربانیان را تحویل نگیرد، وارد مرحلهٔ دوم توافق صلح آمریکایی نخواهد شد.

اما یک منبع امنیتی اسرائیلی به روزنامه هاآرتص گفته که آمریکا مایل است مرحلهٔ دوم از طرح صلح را به پیش ببرد، حتی اگر تمامی گروگان‌های کشته‌شدهٔ اسرائیلی تحویل نشده باشند.

انتخاب حماس برای ادارهٔ غزه؛ عباس جانشین خود را معرفی کرد

در این میان، خلیل الحیه، از مهره‌های حماس که درگیر مذاکرات با مصر، قطر و آمریکا برای توافق صلح غزه بوده، خبر داد که این گروه با جنبش فتح به رهبری محمود عباس و سایر گروه‌های فلسطینی در مورد تشکیل تیمی از نیروهای تکنوکرات برای ادارهٔ غزه «موافقت کرده است».

شبکهٔ کان اسرائیل یکشنبه‌شب اعلام کرد که گروه حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی در مذاکرات با نهادهای اطلاعاتی مصر به توافق رسیده‌اند که امجد شوا رئیس تیم چهره‌های تکنوکرات فلسطینی برای ادارهٔ غزه در چارچوب توافق‌ صلح این باریکه باشد.

به گفتهٔ شبکهٔ کان، امجد شوا بدون آن‌که عضو حماس باشد، از سوی این گروه مورد حمایت قرار گرفته است.

امجد الشوا، ۵۴ ساله، زادهٔ غزه، که فلسطینی‌ها او را «فعال حقوق بشر» معرفی می‌کنند، در دوران حکومت ۱۹ سالهٔ حماس در غزه و جنگ دو سال اخیر در این باریکه فعال بوده است.

این گزارش حاکی است که آمریکا هنوز با انتخاب امجد الشوا موافقت نکرده است. اسرائیل پیشتر تأکید کرده بود که حماس یا تشکیلات خودگردان نباید جایگاهی در ادارهٔ غزه بعد از جنگ اخیر داشته باشند.

از سوی دیگر، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارم آبان حسین الشیخ را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.

عباس ۸۹ ساله در یک اعلامیه بر اساس «قانون اساسی» نوشت در هر اتفاقی که برای او رخ دهد، حسین الشیخ وظایف رهبری را برعهده می‌گیرد. آقای الشیخ در سال‌های گذشته معاونت تشکیلات فلسطینی را در دست داشته است.