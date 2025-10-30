مهدی کروبی، از رهبران «جنبش سبز»، میگوید رهبر جمهوری اسلامی که سال ۱۳۸۸ «مدعی بصیرت» بود، «اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه امروز میبینید، محصول همان رویکرد غلط است».
آقای کروبی در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی، که خبر آن روز پنجشنبه ۸ آبان منتشر شد، گفت «مردم بهدرستی متوجه خسارات جبرانناپذیر ورود سپاه و بسیج به قدرت بودند. اما آقای خامنهای نه تنها رأی مردم را تحمل نکرد بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد و ما را متهم به فتنه، بیبصیرتی و نانجیبی کرد».
مهدی کروبی که از سال ۱۳۸۹ بهمدت ۱۴ سال و یک ماه در زندان خانگی قرار داشت، از ۲۶ اسفند پارسال از این وضعیت درآمد و در نخستین بیانیه خود گفت که متعهد به دفاع از حقوق همهٔ مردم و آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی، بهویژه زنان دربند است.
میرحسین موسوی، از دیگر رهبران اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸، اما همراه با همسرش زهرا رهنورد همچنان در زندان خانگی به سر میبرد.
او نیز در آخرین بیانیهاش که پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل منتشر شد، با تأکید بر اینکه «ساختار کنونی نظام نماینده همهٔ ایرانیان نیست»، بار دیگر خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شده بود.
آقای کروبی در دیدار با فرزندان آقای موسوی همچنین گفت «برخی نظامیها در مجلس برای پوتین یقه پاره میکنند که بعید میدانم اگر حزب توده هم در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روسها یقه پاره میکرد».
اشارهٔ مهدی کروبی به رویکرد «نگاه به شرق» در جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر توسط علی خامنهای و دستگاههای حکومتی و دولتی بهشدت تبلیغ و اجرایی شده و برخی نمایندگان مجلس نیز آن را سرلوحهٔ گرایش سیاسی خود قرار دادهاند.
این در حالی است که مخالفان جمهوری اسلامی میگویند چین و روسیه در روابط راهبردی خود با ایران تنها منافع ملی خود را در اولویت قرار میدهند.
آقای کروبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت «روزی که به حصر رفتیم یک دلار ۹۰۰ تومان بود و امروز ۱۰۸ هزار تومان است و اگر این مسیر اصلاح نشود، خدا میداند در آینده نزدیک چقدر خواهد بود».
کاهش پیوسته و سنگین ارزش پول ملی طی سالها تحتتأثیر تحریمهای خارجی و ناکارآمدیها و فساد داخلی، همزمان با افزایش شدید تورم در سالهای اخیر، وضعیت اقتصادی کشور را بهشکل بحرانی درآورده است.
آقای کروبی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سال ۸۸ و سرکوب اعتراضات آن زمان اشاره کرد و گفت «هر دو ما در آن روزها انحراف را دیدیم» و افزود «میدانستم با ورود سپاه، بسیج و امنیتیها به حوزه قدرت، اقتصاد و سیاست کشور و انقلاب ویران خواهد شد».
بهگفتهٔ مهدی کروبی، هر آنچه او و میرحسین موسوی «در سخنرانی و بیانیهها» در این باره گفتند، «متأسفانه اتفاق افتاد».
انتقادهای مستقیم به علی خامنهای در سالهای اخیر هم بیشتر و هم صریحتر شده است. در تازهترین مورد، ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسیِ منتقد علی خامنهای، در یادداشتی از زندان اوین، از او خواست اگر «جرئت» دارد، یکبار خود را در معرض آرای مردم قرار دهد تا «دنیا به عیان ببیند که ملت ایران تا چه حد از او بیزارند».
او در این یادداشت به تاریخ پنجم آبان، از خامنهای با عنوان «خودکامۀ قدرتپرستِ ایران» نام برد و افزود که او «هرگز جرئت و جسارت این را ندارد که بگوید بیش از ۹۵ درصد مردم ایران با او و نظام جمهوری اسلامی مخالفاند.»
تازهترین یادداشت این زندانی سیاسیِ ۸۰ ساله، واکنش او به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی بود که خطاب به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود «اگر توانایی دارد، برود میلیونها نفری را که در همه ایالتهای امریکا علیه او شعار میدهند، آرام کند».گ
آقای قدیانی آقای خامنهای را «تبهکار» خواند و افزود او «ظاهراً از این امر غافل است که در آمریکا (با تمام عیوبی که در آن میتوان یافت) یک دموکراسی نهادینهشدهٔ حافظ حقوق ملت حاکم است و قدرت ناشی از اراده و آراء ملت است، بنابراین رئیسجمهور نمیتواند و چنین حقی ندارد که اعتراضات مردم را سرکوب و صدای اعتراض آنان را خفه کند.»
قدیانی در نامۀ خود دربارۀ علی خامنهای نوشته که او «خودکامۀ خونریز ایران» است که «با ذهنیت و تفکر قرون وسطائی خود، چیزی جز سرکوب مردم جهت اطاعت مطلق از حاکم تبهکار و غارتگر و ایجاد نیروی نظامی برای بوجود آوردن اختناق و هراس در راستای استراتژی رسوای "النصر بالرعب" نمیفهمد.»
ابوالفضل قدیانی ازجمله مخالفان جدی شیوۀ حکمرانی علی خامنهای در داخل کشور است و بارها در این زمینه نامههای سرگشادهای منتشر کرده است. او در حال حاضر باوجود سن بالا و بیماریهای مزمن، در زندان اوین محبوس است.
در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار نامهای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنهای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. این فعالان مدنی و سیاسی بعدها بازداشت، محاکمه و زندانی شدند.
انتقادها به علی خامنهای در حالی شدت گرفته که به گفتهٔ بسیاری از تحلیلگران و گزارشهای رسانهای، وضعیت ایران از زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در تابستان امسال «بلاتکلیف» بوده و احتمال ازسرگیری درگیری میان دو کشور بهدلیل استنکاف تهران از هرگونه مذاکره قوت گرفته است.
با این حال رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ مهرماه، در نخستین حضور خود در ملأعام پس از حدود شش هفته، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و شلیک صدها موشک به سمت اسرائیل گفت که نیروهای مسلح ایران هنوز موشک دارند و «اگر لازم باشد در وقت دیگر از آن استفاده میکنند».
مجید تختروانچی، معاون وزیر خارجه ایران، اخیراً در یک سخنرانی فاش کرد که که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در نامهاش به رهبر جمهوری اسلامی گفته بود اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، جنگ خواهد شد.
اشارهٔ او به نامهای بود که دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاستجمهوریاش به علی خامنهای نوشت و در آن مهلتی برای انجام مذاکرات مستقیم با ایران داد.
این مذاکرات مدتی بعد آغاز شد، اما پس از برگزاری چندین نشست به هیچ نتیجهٔ روشنی نرسید و نهایتاً اسرائیل بهصورت غافلگیرانه به ایران حمله کرد و و جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت.
ایالات متحده نیز در جریان این جنگ سه سایت هستهای اصلی ایران را بمباران کرد.