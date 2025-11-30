ده‌ها هزار نفر در شهر گیسن آلمان شامگاه شنبه هشتم آذرماه با ایجاد راه‌بندان و تجمع در اعتراض به تأسیس شاخهٔ جدید جوانان حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» باعث شدند کنگره تأسیسی این شاخه با دو ساعت تأخیر برگزار شود.

به‌گفتهٔ پلیس، دست‌کم ۲۵ هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند، اما سازمان‌دهندگان شمار معترضان را بیش از ۵۰ هزار نفر اعلام کردند. تجمع اعتراضی عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، اما در چند مورد برخوردهایی میان پلیس و معترضان رخ داد و چند مأمور هم پلیس به‌طور سطحی زخمی شدند.

شاخهٔ جدید جوانان حزب راست افراطی آلمان (آ.اف.د) که «نسل آلمان» نام گرفته است، جایگزین گروه «جوانان آلترناتیو» می‌شود.

سازمان اطلاعات داخلی آلمان در اردیبهشت‌ماه امسال حزب آ.اف.د را رسماً یک گروه افراط‌گرا معرفی کرد و این حزب برای پیشگیری از احتمال ممنوعیت، در بهار امسال شاخهٔ جوانان خود را منحل کرد.

بر اساس ساختار جدید، تنها اعضای رسمی حزب آ.اف.د می‌توانند به «نسل آلمان» بپیوندند و تخلفات انضباطی ممکن است با مجازات‌هایی از جمله اخراج از حزب روبه‌رو شود.

منتقدان می‌گویند این تغییر به آ.اف.د اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر فعالیت‌های شاخه جوانان داشته باشد، اما هم‌زمان فاصله‌گیری از مواضع افراطی اعضای آن را دشوارتر می‌کند.

در نخستین نشست این شاخهٔ جدید، ژان پاسکال هوهْم، ۲۸ ساله، نمایندهٔ آ.اف.د از شرق آلمان و از چهره‌های نزدیک به جریان‌های ملی‌گرای افراطی، به‌عنوان رهبر انتخاب شد.

او در سخنرانی خود وعده داد که برای «تغییر واقعی در سیاست مهاجرت» مبارزه کند تا به‌گفتهٔ او «آلمان سرزمین آلمانی‌ها باقی بماند». چندین سخنران دیگر نیز در این گردهمایی خواستار «بازگشت مهاجران» و آغاز اخراج‌های گسترده شدند.

شهر گیسن، محل برگزاری نشست شاخهٔ جوانان آ.اف.د حدود ۸۹ هزار نفر جمعیت دارد و دانشگاه این شهر به‌ویژه میان دانشجویان خارجی از جمله ایرانی محبوب است.

در بیرون نشست شاخهٔ جوانان آ.اف.د هزاران نفر با در دست داشتن پرچم‌های رنگین‌کمان و بنرهایی با شعارهای ضد نژادپرستی علیه آ.اف.د شعار دادند.

«آ.اف.د» در سال ۲۰۱۳ با شعار مخالفت با بسته‌های نجات مالی منطقۀ یورو تأسیس شد، اما پس از موج مهاجرت سال ۲۰۱۵، به‌سرعت به یک حزب ضد مهاجرت و ضد مسلمانان تبدیل شد.

این حزب راست افراطی در انتخابات زمستان ۱۴۰۳ این کشور به پیروزیِ فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافت و با کسب بیش از ۲۰ درصد آرا در جایگاه دومین حزب پیروز ایستاد.

اعلام رسمیِ «افراطی» بودن آ.اف.د توسط سازمان اطلاعات داخلی آلمان در اردیبهشت موجب افزایش درخواست‌ها برای ممنوعیت این حزب شده و آ.اف.د این تصمیم را به دادگاه کشانده است.

برخی ناظران سیاسی گفته‌اند که «نسل آلمان» به‌احتمال زیاد دست‌کم به اندازهٔ شاخه قبلی افراطی خواهد بود و تشکیل آن نشانه‌ای از رادیکال‌تر شدن فضای درونی حزب است.



