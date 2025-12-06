دستگاه قضایی از بازداشت دو نفر از برگزارکنندگان مسابقات دو ماراتن کیش خبر داد

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از بازداشت «دو نفر از برگزارکنندگان» مسابقات دو ماراتن کیش یک روز پس از برگزاری آن خبر داد.
مسابقه بزرگ دو ماراتن کیش روز جمعه ۱۴ آذر با حضور بیش از پنج هزار دوندهٔ زن و مرد از سراسر کشور در این جزیره در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد؛ رویدادی که بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای آن وارد جزیره شده بودند.
اما برخی رسانههای حکومتی ازجمله خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری این مسابقات، انتقادهای تندی دربارهٔ «سبک پوشش» شرکتکنندگان، بهویژه زنان، منتشر کردند.
این رسانهٔ نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به آنچه «هنجارشکنی» نامید، مسئولان منطقه آزاد و ورزش کیش را به نادیده گرفتن «هشدارهای» پیشین متهم کرد و نوشت اجرای این رویداد «در چارچوبهای رسمی نمیگنجد» و «مسئولان امروز چه توجیهی دارند؟»
برخی فعالان رسانهای نزدیک به حکومت نیز نوشتند شیوهٔ برگزاری ماراتن کیش «موجب خدشهدار شدن عفت عمومی» شده است.
خبرگزاری تسنیم، یک روز بعد، بهنقل از دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش نوشت «در پی وقوع تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی» در جریان برگزاری این رویداد ورزشی، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.
دادستان کیش یکی از افراد بازداشتشده را «یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش» و دیگری را «یکی از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» معرفی کرد و افزود برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورتگرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش کیش همچنین هشدار داد برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامههای عمومی ازجمله «با هدف رعایت اصول شرعی» ادامه دارد.
پس از جنبش «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که حکومت آن را بهشدت سرکوب کرد، زنان ایران دیگر همچون گذشته حجاب اجباری را رعایت نمیکنند و گروههای سنی مختلف زنان به پوشش اجباری مدنظر حکومت جمهوری اسلامی و حضور زنان بدون حجاب اجباری حتی در مراسم رسمی بیاعتنایی میکنند.
با این حال این وضعیت همچنان با مقاومت مقامات و رسانههای حکومتی روبهرو است. ازجمله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۳ آذرماه ترویج آنچه را او «ناهنجاریهای اجتماعی» بهویژه در مبحث «عفاف و حجاب» نامید، یکی از «حربهها و شگردهای دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران» خواند و گفت: «وضع موجود نباید ادامه یابد».
محسنی اژهای همچنین گفت به دستگاهها نیز ابلاغ شده که «چنانچه دستاندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار میگیرند و اینطور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد».
یک روز پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی ضبطشده رسانهها را از ترویج آنچه «تفکر غلط سرمایهداری غرب دربارهٔ زن» عنوان کرد، برحذر داشت و گفت: «وقتی دربارهٔ حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث میشود، نباید رسانهٔ داخل کشور، حرف غربیها را تکرار و برجسته کند».