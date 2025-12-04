رئیس قوه قضائیه ایران یک روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی دربارۀ ضعیت حجاب اجباری و پوشش زنان، دربارهٔ بی‌توجهی به حجاب اجباری در کشور هشدار داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنج‌شنبه ۱۳ آذر گفت به تازگی دستوری صادر کرده مبنی بر این‌که دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریان‌های، به گفتهٔ او، «سازمان‌یافتۀ مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» هستند.

او افزود: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) نیز «طبق قانون در زمینهٔ مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد؛ به‌ویژه برخی موارد،... طرف رسماً نیمه‌برهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد».

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین واحد‌های صنفی به گفتهٔ او «متخلف»، از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها، را تهدید کرد «چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت».

به گفتهٔ اژه‌ای، «دیگر این چنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمب شود».

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسانه‌ها را از ترویج آنچه «تفکر غلط سرمایه‌داری غرب دربارهٔ زن» عنوان کرد، برحذر داشت و گفت: «وقتی دربارهٔ حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود نباید رسانهٔ داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کند».

موضع‌گیری تازه خامنه‌ای در زمینۀ اعمال حجاب اجباری پس از آن بیان می‌شود که اوایل آذرماه یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای منتشر شد که در آن گوینده مدعی شده بود: بعد از جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل، «عملیات وسیعی توسط دشمن با برنامه‌ریزی سنگین در سراسر کشور در حال وقوع است؛ برگزاری جلسات با فساد علنی از رقص و مشروبات با انتشار سریع رسانه‌ای».

کسی که گفته شده مسئول «قرارگاه جهاد تبیین» است، در این فایل صوتی افزود: وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش این وضعیت را به علی خامنه‌ای داده و او این گزارش را «تکان‌دهنده» خوانده و دستوراتی در پی آن به دولت داده است.

خامنه‌ای در حالی این سخنان را مطرح کرد که در ایران به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به‌دنبال جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات علنی و گسترده‌ای نسبت به پوشش اجباری صورت گرفت.

تصاویر و ویدئوهایی که از ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، نشان از بی‌اعتنایی گروه‌های سنی مختلف زنان به پوشش اجباری مدنظر حکومت جمهوری اسلامی و حضور زنان بدون حجاب اجباری حتی در مراسم رسمی است.

با این حال رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ترویج آنچه «ناهنجاری‌های اجتماعی» به‌ویژه در مبحث «عفاف و حجاب» نامید را یکی از «حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران» خواند و گفت: «وضع موجود نباید ادامه یابد».

اژه‌ای گفته است: به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که «چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد».

او افزود:‌ «من نمی‌گویم در این زمینه صرفاً برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد».

تهدید این مقام قضایی بر ضرورت پایان دادن به بی‌توجهی به حجاب اجباری در حالی است که جمهوری اسلامی با استفاده از روش‌های قهری، پلیسی و حتی جریمه‌های مالی موفق به سرکوب پوشش اختیاری زنان نشده است.