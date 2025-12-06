مقام‌های آمریکایی و اوکراینی، همزمان که روسیه حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را تشدید کرده است‌، سومین روز پیاپی از گفت‌وگوهای خود را در میامی پی گرفتند.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، نیز روز شنبه ۱۵ آذر از گفت‌وگوی طولانی و «پربار» خود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، خبر داد.

این گفت‌وگوها بخشی از تلاش‌های جدید دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ نزدیک به چهار سالهٔ روسیه علیه اوکراین است.

آقای زلنسکی روز شنبه در شبکهٔ ایکس اعلام کرد گفت‌وگویی «طولانی، پربار و سازنده» با ویتکاف و کوشنر داشته و افزود: «اوکراین مصمم است با حسن نیت به همکاری با طرف آمریکایی برای دستیابی واقعی به صلح ادامه دهد. ما دربارهٔ گام‌های بعدی و قالب مذاکرات با ایالات متحده توافق کردیم.»

زلنسکی که از کی‌یف و تلفنی در این گفت‌وگو شرکت داشت، افزود منتظر دریافت گزارش تفصیلی از روستم عمرُف، دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، و آندری گناتوف، رئیس ستاد نیروهای مسلح، است. این دو مقام در میامی با هیئت آمریکایی در حال گفت‌وگو هستند.

زلنسکی افزود: «همه چیز را نمی‌توان از طریق تلفن مطرح کرد، بنابراین لازم است تیم‌ها به‌صورت نزدیک روی ایده‌ها و پیشنهادها کار کنند. رویکرد ما این است که هر اقدامی باید قابلیت اجرا داشته باشد – هر اقدام حیاتی برای صلح، امنیت و بازسازی.»

در بیانیه مشترکی که ویتکاف و عمرُف شامگاه جمعه منتشر کردند، آمده است که دو طرف بر «پیشرفت واقعی» در مسیر توافقی پایدار توافق و در عین حال تأکید کردند «پیشرفت واقعی در هر توافقی بستگی به آمادگی روسیه برای نشان دادن تعهد جدی به صلح بلندمدت دارد».

زلنسکی نیز در پیامی جداگانه در تلگرام گفت تماس با نمایندگان آمریکا بر «جنبه‌های کلیدی که می‌تواند تضمین‌کننده پایان خون‌ریزی و رفع خطر تهاجم دوباره روسیه باشد» متمرکز بوده است.

در حالی که این گفت‌وگوها در فلوریدا ادامه دارد، روسیه بامداد شنبه موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه اوکراین آغاز کرد.

به گفته مقام‌های اوکراینی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات انرژی در هشت منطقه از جمله چرنیهیف، لویو، زاپوریژیا و دنیپروپتروفسک هدف قرار گرفت و نیروگاه‌های هسته‌ای، از جمله نیروگاه زاپوریژیا که تحت کنترل روسیه است، برای مدتی کاهش تولید داشتند. برق این نیروگاه بعداً بازیابی شد.

ارتش اوکراین اعلام کرد که روسیه در طول شب ۶۵۳ پهپاد و ۵۱ موشک به سوی خاک این کشور پرتاب کرد و نیروهای اوکراینی موفق شدند ۵۸۵ پهپاد و ۳۰ موشک را سرنگون کنند.

وزارت توسعه مناطق اوکراین گفت بیش از ۹۵۰۰ مشترک در منطقه اودسا از گرما و ۳۴ هزار نفر از آب محروم شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد در پاسخ به آنچه «حملات اوکراین علیه اهداف غیرنظامی» خواند، «حمله‌ای بزرگ‌مقیاس» انجام داده است.

موج جدید دیپلماسی برای پایان این جنگ پس از آن آغاز شد که طرح ۲۸ ماده‌ای آمریکا برای صلح در نوامبر مطرح شد. طرح اولیه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین در ابتدا به نفع روسیه تعبیر شد، اما نسخه اصلاح‌شدهٔ آن ملاحظات کی‌یف را بیشتر در نظر گرفته است.

پیش از نشست میامی، ویتکاف و کوشنر هفتهٔ گذشته در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کردند. منابع روسی گفتند این گفت‌وگو که حدود پنج ساعت به طول انجامید، «به هیچ مصالحه‌ای منجر نشد».

پوتین، با وجود این، گفته آماده است «هرچند بار که لازم باشد» با نمایندگان آمریکا دیدار کند. اما او هم‌زمان در سفری به دهلی نو در گفت‌وگو با شبکه «ایندیا تودی» هشدار داد که اگر نیروهای اوکراینی تا پایان هفته از منطقه دونباس خارج نشوند، روسیه «این سرزمین‌ها را با زور آزاد خواهد کرد».

اوکراین و متحدان اروپایی‌اش نسبت به تعهد واقعی کرملین برای پایان جنگ ابراز تردید کرده‌اند.

از جمله اختلافات باقی‌مانده، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در صورت امضای توافق صلح و مسئله امتیازات سرزمینی است.

روسیه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد خاک اوکراین را در کنترل دارد، از جمله بخش‌هایی از منطقه دونباس که شامل استان‌های دونتسک و لوهانسک است.

رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است روز دوشنبه در لندن با زلنسکی دیدار کنند تا درباره روند مذاکرات آمریکا و اوکراین گفت‌وگو کنند.

با استفاده از گزارش‌های رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز