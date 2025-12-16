استرالیا: حمله مرگبار بوندای با الهام از داعش انجام شده؛ «سفر عاملان به فیلیپین»

پس از حمله مرگبار به مراسم جشن حنوکا در ساحل بوندای سیدنی که یکی از خون‌بارترین تیراندازی‌های جمعی استرالیا در نزدیک به سه دهه اخیر به‌شمار می‌رود، مقام‌های این کشور می‌گویند شواهد اولیه نشان می‌دهد عاملان این حمله از ایدئولوژی گروه موسوم به «داعش» الهام گرفته بودند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی سیدنی گفت: «به نظر می‌رسد انگیزه این حمله، ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است»، ایدئولوژی‌ای که به گفته او «بر نفرت استوار است و در این مورد به آمادگی برای قتل جمعی انجامیده».

او تأکید کرد دولت استرالیا مقابله با یهودی‌ستیزی را یک هدف روشن می‌داند و «هر آنچه در توان دارد» برای ریشه‌کن کردن آن انجام خواهد داد.

این حمله شامگاه یک‌شنبه، هم‌زمان با برگزاری مراسم آغاز جشن یهودی حنوکا و در حضور بیش از هزار نفر، رخ داد. در جریان تیراندازی حدود ده دقیقه‌ای مهاجمان، دست‌کم ۱۵ نفر کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یکی از مهاجمان، مردی ۵۰ ساله، در محل با شلیک پلیس کشته شد و پسر ۲۴ ساله‌اش پس از زخمی شدن بازداشت و به بیمارستان منتقل شد.

پلیس دو مهاجم را که به گفته رسانه‌های استرالیا اصلیت پاکستانی داشتند ساجد اکرم، ۵۰ ساله، و پسر ۲۴ ساله او، نوید اکرم، معرفی کرد. ساجد اکرم که به دست پلیس کشته شد در سال ۱۹۹۸ با ویزای دانشجویی به استرالیا آمده بود و جواز اسلحه داشت.

پلیس نیو ساوت ولز اعلام کرده است که این حمله به‌عنوان «تروریسم یهودی‌ستیزانه» طبقه‌بندی شده است.

مال لنیون، کمیسر پلیس ایالت، تأیید کرد که در خودروی مهاجم جوان‌تر دو پرچم دست‌ساز منتسب به «دولت اسلامی» (داعش) و همچنین مواد منفجره دست‌ساز کشف شده است. او همچنین گفت تحقیقات دربارهٔ انگیزه‌ها و شبکه احتمالی پشتیبان این دو نفر ادامه دارد و صحنه جرم تا بعدازظهر چهارشنبه بسته خواهد ماند.

پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده است که پدر و پسر ماه گذشته به فیلیپین سفر کرده بودند و هدف این سفر همچنان تحت بررسی است. رسانه ای‌بی‌سی به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این سفر ممکن است برای دریافت آموزش‌های شبه‌نظامی انجام شده باشد. مقام‌های مهاجرتی فیلیپین نیز تأیید کرده‌اند که این دو نفر اوایل نوامبر وارد مانیل و سپس داوائو شده و اندکی پیش از حمله به استرالیا بازگشته‌اند.

در واکنش به این رویداد، رهبران ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا در نشستی به دعوت نخست‌وزیر توافق کرده‌اند قوانین مالکیت و دسترسی به سلاح گرم را سخت‌گیرانه‌تر کنند؛ از جمله تقویت بررسی پیشینه متقاضیان، محدود کردن صدور مجوز برای غیرشهروندان و بازنگری در نوع سلاح‌های مجاز.

این حمله در شرایطی رخ داده که بر اساس آمارهای رسمی، موارد یهودی‌ستیزی در استرالیا پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در مهر ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری داشته است.

جیلین سیگال، نماینده ویژه دولت استرالیا در مقابله با یهودی‌ستیزی، می‌گوید شمار این حوادث بین پاییز ۲۰۲۳ تا پاییز ۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دولت استرالیا را به ناتوانی در مهار این روند متهم کرده، اتهامی که کانبرا آن را رد می‌کند.



