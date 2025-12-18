وزارت خزانهداری ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، ۲۹ شناور دیگر و شرکتهای مدیریتشان را به فهرست تحریمهای جمهوری اسلامی ایران افزود.
بر اساس بیانیهای که در وبسایت این نهاد دولتی آمریکا منتشر شده، این کشتیها، بخشی از «ناوگان اشباح» یا «ناوگان سایه» ایران بوده و در حمل نفت و محصولات پتروشیمی این کشور به ارزش صدها میلیون دلار نقش داشتهاند.
شبکهای از شرکتها و شناورهایی به مدیریت «حاتم السید فرید ابراهیم سقر» بازرگان مصری، و چندین شرکت فعال در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، هند، پاناما و جزایر مارشال، از جمله مواردی هستند که بر اساس دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
این فرمان دو هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید امضا شد و بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
جان هِرلی، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور مالی و ضد تروریسم، با اشاره به تحریمهای تازه، تأکید کرد که «خزانهداری به تلاشهایش برای محرومکردن حکومت ایران از درآمدهای نفتیای که برای تأمین مالی برنامههای نظامی و تسلیحاتی هزینه میکند، ادامه خواهد داد».
در بیانیه وزارت خزانهداری تأکید شده که دفتر کنترل داراییهایی خارجی یا «اوفَک» به شکلی «سیستماتیک» و سازمانیافته علیه «ناوگان سایه»، که ایران برای دور زدن تحریمها و انتقال نفت خام و مشتقات نفتی به مشتریانش در آسیا به آن وابسته است، اقدام میکند.
این نهاد تأکید کرده که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نزدیک به ۱۱ ماه پیش، بیش از ۱۸۰ کشتی مرتبط با جابجایی نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تحت تحریم قرار داده و به این ترتیب با افزایش هزینهها برای جمهوری اسلامی، از درآمدهای نفتی تهران کاسته است.
این بیانیه ضمن انتشار فهرست کامل کشتیها و شرکتهای تازهتحریمشده، در پایان تأکید کرده که کارزار تحریم فروش نفت ایران در راستای اهداف یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری، با هدف فشار حداکثری بر اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.
هفتۀ پیش هم ایالات متحده یک نفتکش غولپیکر را در دریای کارائیب در سواحل ونزوئلا توقیف کرد. این نفتکش از سال ۲۰۲۲ تحت تحریم وزارت خزانهداری ایالات متحده قرار دارد و واشینگتن آن را بخشی از ناوگان سایه ایران میداند.