بیبیسی ضمن عذرخواهی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به خاطر پخش تقطیعشده بخشهایی از سخنرانیاش در یک مستند، درخواست او برای پرداخت خسارت را رد کرد.
این سازمان در عین حال اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای شکایت ترامپ از این شبکه خبری عمومی به دلیل مستندی که وکلایش آن را افتراآمیز خواندهاند، وجود ندارد.
بیبیسی در بیانیه روز پنجشنبه، ۲۲ آبان خود در عین حال افزود که هیچ برنامهای برای بازپخش این مستند در هیچ یک از پلتفرمهای خود ندارد.
این مستند که اندکی پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ در برنامه خبری «پانوراما» بیبیسی پخش شد، سه بخش از سخنرانی ترامپ در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱، روزی که حامیانش به ساختمان کنگره حمله کردند، را به هم چسبانده است. به نظر عدهای از کارشناسان، تدوین این بخش این تصور را ایجاد میکرد که او خواستار خشونت شده بود.
ترامپ در سخنرانی خود در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ گفته بود: «ما به سمت ساختمان کنگره خواهیم رفت و سناتورها، نمایندگان و زنان شجاع کنگره را تشویق خواهیم کرد.»
او همچنین بیش از ۵۰ دقیقه بعد در همین سخنرانی گفته بود: «و ما میجنگیم. سخت میجنگیم.»
در برنامه پانوراما، اظهارات او در ویدئو به این صورت ویرایش شده است: «ما به سمت ساختمان کنگره میرویم... و من آنجا با شما خواهم بود. و ما میجنگیم. ما سخت میجنگیم.»
بیبیسی در بیانیهای اعلام کرد: «در عین حال که بیبیسی از نحوه تدوین کلیپ ویدئویی عمیقاً متأسف است، قویاً با این موضوع مخالفیم که مبنایی برای ادعای افترا وجود دارد.»
وکلای رئیسجمهور آمریکا روز یکشنبه تهدید کرده بودند که در صورت عدم پس گرفتن مستند، عذرخواهی از رئیسجمهور و جبران «خسارت مالی و اعتباری»، تا سقف یک میلیارد دلار از بیبیسی شکایت خواهند کرد.
بیبیسی با بیان اینکه ادعای افترای ترامپ «فاقد وجاهت» است، عملاً اعلام کرد که ادعای او برای دریافت خسارت مالی نیز بیاساس است. با این حال، شبکه مستقیماً به درخواست مالی ترامپ پاسخ نداد.
بیبیسی در بیانیه خود اعلام کرد که سمیر شاه، رئیس هیئت مدیره، روز پنجشنبه «نامهای شخصی به کاخ سفید ارسال کرده و در آن روشن کرده است که او و شبکه از این تدوین متأسف هستند.»
آقای شاه اوایل هفته نیز مقابل کمیته نظارت پارلمانی بریتانیا عذرخواهی کرده و گفته بود این تدوین، «خطا در داوری» بوده است.
این سازمان روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد در حال بررسی ادعاهای جدیدی است که روزنامه تلگراف درباره تدوین همان سخنرانی در برنامه دیگری از این شبکه به نام «نیوزنایت» منتشر کرده است.
بیبیسی پس از استعفای دو مدیر ارشد در پی اتهامات جانبداری، از جمله درباره تدوین سخنرانی ترامپ، در بزرگترین بحران چند دهه اخیر خود قرار گرفته است.
این بنگاه خبری که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شده و عمدتاً از طریق حق نمایشی که مردم بریتانیا پرداخت میکنند تأمین مالی میشود، در حال حاضر فاقد مدیر دائمی است، چراکه دولت در حال بررسی نحوه تأمین مالی آینده آن است.
این شبکه ابزار حیاتی «نفوذ نرم» بریتانیا در جهان است و کییر استارمر، نخستوزیر، روز چهارشنبه گفت به یک بیبیسی «قوی و مستقل» اعتقاد دارد.