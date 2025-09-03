مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در یک رژهٔ نظامی در پکن در کنار هم ظاهر شدند، نماد یک «ائتلاف استبدادی» هستند که نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را به چالش می‌کشند.

کایا کالاس روز چهارشنبه ۱۲ شهریور به خبرنگاران در بروکسل گفت: «در حالی که رهبران غربی برای دیپلماسی گرد هم می‌آیند، یک ائتلاف استبدادی به دنبال مسیری سریع برای یک نظم جدید جهانی است».

او افزود: «با نگاهی به رئیس‌جمهور شی که امروز در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی در پکن ایستاده است، این‌ها فقط چشم‌اندازهای ضد غربی نیستند: این یک چالش مستقیم برای نظام بین‌المللی است که بر پایه قانون بنا شده است».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که «این فقط یک اقدام نمادین نیست. جنگ روسیه در اوکراین با حمایت چین ادامه دارد. این‌ها واقعیت‌هایی هستند که اروپا باید اکنون با آن‌ها روبرو شود».

بیش از ۲۰ رهبر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روزهای نهم و دهم شهریور در شهر تیانجین چین گرد هم آمدند که عمدتاً به صحنه‌ای برای نمایش اتحاد بین چین و روسیه در برابر غرب تبدیل شد.

روز چهارشنبه رژه بزرگی در میدان تیان‌آن‌من پکن برگزار شد که در آن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در کنار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، حضور داشتند.

این رویداد به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد.

رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود در این مراسم گفت که جهان هنوز «با انتخاب صلح یا جنگ» روبه‌رو است. او افزود که چین «مهارنشدنی» است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به این رویداد واکنش تندی نشان داد و رهبران چین، روسیه و کره شمالی را به توطئه علیه ایالات متحده متهم کرد.

او در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» خطاب به رئیس‌جمهور چین نوشت: «سلام گرم مرا به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ‌اون برسانید، همان‌طور که علیه ایالات متحده توطئه می‌کنید».

«تلاش برای تغییر نظم بین‌المللی»

کایا کالاس در بخش دیگری از اظهارات روز چهارشنبه خود گفت که «ما شاهد تلاش‌های عمدی برای تغییر نظم بین‌المللی هستیم».

او افزود: «چین و روسیه همچنین از رهبری مشترک تغییراتی که در صد سال گذشته دیده نشده و بازنگری در نظم امنیتی جهانی صحبت می‌کنند».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: اروپا باید در مواجهه با تحولات جهانی، «قدرت ژئوپلیتیکی» خود را بهتر به کار گیرد.

کالاس گفت: «یک نظم جهانی جدید در حال شکل‌گیری است. این نظم بدون اروپا شکل نخواهد گرفت، اما با آنچه اروپا مایل به انجام آن است، شکل خواهد گرفت».