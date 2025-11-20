دیپلماتهای حاضر در نشست غیرعلنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کردند که شورای حکام روز پنجشنبه ۲۹ آبان قطعنامهای را تصویب کرد که در آن آمده است ایران باید «بدون تأخیر» دربارهٔ وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تأسیسات هستهای بمبارانشدهٔ خود به این نهاد گزارش دهد.
دیپلماتها گفتند که این قطعنامه با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر کشورهایی بودند که با آن مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف این قطعنامه در درجهٔ اول تمدید و تنظیم مأموریت آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای گزارشدهی در مورد جنبههایی از برنامهٔ هستهای ایران است، اما همچنین تصریح شده که ایران باید به سرعت پاسخها و دسترسیهای مورد نظر آژانس را فراهم کند.
در متن پیشنویس قطعنامه آمده بود: «ایران باید ... بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در مورد ارزیابی مواد و تأسیسات هستهایش در اختیار آژانس قرار دهد و تمام دسترسیهای لازم را به آن برای تأیید این اطلاعات بدهد».
ایران که میگوید برنامه هستهایش ماهیت «کاملاً صلحآمیز» دارد، پیش از ارائه قطعنامه هشدار داده بود که اگر آن تصویب شود، «تأثیر منفی» بر همکاری تهران با آژانس خواهد داشت.
تأسیسات هستهای فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزهٔ تابستان امسال با اسرائیل و همچنین حملهٔ اول تیرماه ایالات متحده، تخریب شدند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، همان زمان اعلام کرد که این تأسیسات «کامل و مطلق» نابود شدهاند.
ایران از آن زمان دسترسی بازرسان به این تأسیسات را ممنوع کرده و در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشدهٔ ۶۰ درصدی خود که میزان آن ۴۴۱ کیلوگرم برآورد میشود، اطلاعرسانی نکرده است.
طبق معیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این مقدار اورانیوم در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت ۱۰ بمب اتمی کافی است.
قدرتهای غربی میگویند هیچ توضیح منطقی برای غنیسازی تا چنین سطح بالایی وجود ندارد، و آژانس نیز گفته است که تولید و ذخیرهسازی این مقدار زیاد از مواد هستهای «مایه نگرانی جدی» است.
تهران میگوید که هدف از بازرسیها اطلاع یافتن از میزان خسارات وارد شده به تأسیسات بمبارانشده است.
پیشنویس قطعنامه را سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با آمریکا به شورای حکام داده بودند.
آژانس در تازهترین گزارش خود که هفتهٔ گذشته به اعضای شورای حکام ارائه داد، گفته بود که تهران همچنان اجازهٔ ورود بازرسان به تأسیسات هستهای بمبارانشدهاش را نداده و بررسی ذخایر اورانیوم غنیشدهٔ آن نیز «مدتهاست که به تعویق افتاده» است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش گفته که در پی حملهٔ آمریکا، «در حال حاضر غنیسازی انجام نمیشود، زیرا تأسیسات غنیسازی مورد حمله قرار گرفتهاند».