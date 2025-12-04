یک افغان متهم به حمایت از گروه داعش خراسان در آمریکا بازداشت شد

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام «جان شاه صافی» را به اتهام حمایت از شاخهٔ «خراسان» گروه دولت اسلامی، داعش، بازداشت کرده است.
او سومین شهروند افغانستان است که در یک هفته گذشته در پی حمله مسلحانه به دو سرباز گارد ملی آمریکا بازداشت شدهاند.
در بیانیۀ وزارت امنیت داخلی آمده که جان شاه صافی برای پدرش که فرماندۀ یک گروه شبهنظامی در افغانستان است نیز اسلحه فراهم کرده است.
کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی امریکا، روز چهارشنبه، ۱۲ آذر، گفت که این مرد توسط مأموران بخش تحقیقات امنیت داخلی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در ایالت ویرجینیا در منطقهٔ وینزبورو بازداشت شده است.
در ادامۀ بیانیۀ وزارت امنیت داخلی آمریکا آمده که صافی در پی تصرف کابل توسط طالبان روز هشتم سپتامبر ۲۰۲۱ تحت پوشش برنامۀ «عملیات استقبال از متحدان» در دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، وارد فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا شده بود.
وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد: «امروز افسران شجاع ما جان شاه صافی را بازداشت کردند. یک تروریست که برای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش خراسان) حمایت مادی فراهم کرده بود. این تروریست در چند کیلومتری پایتخت کشورمان بازداشت شد؛ جایی که تنها چند روز پیش سارا بکستروم و اندرو وولف، دو عضو شجاع گارد ملی توسط یک افغان تروریست دیگر که بدون بررسی وارد کشورمان شده بود، هدف قرار گرفتند.»
او دولت جو بایدن را متهم کرد که مسبب یکی از بدترین بحرانهای امنیت ملی در تاریخ آمریکا بوده است.
نوئم اضافه کرد که «بایدن نزدیک به ۱۹۰ هزار افغان بدون مدرک را به کشور ما آورد... و دونالد ترامپ از ۲۰ ژانویه هر روز برای پایان دادن به این بحران غیرقانونی امنیت ملی تلاش کرده است.»
بر اساس گزارش رسانههای داخل ایالات متحده به نقل از مقامات سابق، دولت بایدن هیچ یک از این افغانها را بدون مدرک و چک کردن سوابق آنها به کشور وارد نکرده است. با این حال در همان زمان چند عضو حزب جمهوریخواه به روند اعطای ویزا به این افغانها ایراد گرفته و از آن انتقاد کرده بودند.
جان شاه صافی سومین شهروند افغانستانی است که در کمتر از یک هفته در ایالات متحده دستگیر میشوند. چند روز پیش مقامات ایالات متحده از بازداشت دو افغان دیگر، رحمانالله لکنوال و محمد داوود الکوزی نیز خبر دادند.
لَکَنوال روز ۲۶ نوامبر سارا بِکستروم و اندرو وولف، دو عضو گارد ملی را در واشینگتن دیسی با اسلحه هدف قرار داد. سارا پس از آسیبهای شدید در بیمارستان جان باخت و اندرو وولف هنوز بستری است.
او در افغانستان با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، همکاری میکرد و پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده گریخت. لکنوال امسال در دوران ریاستجمهوری ترامپ پناهندگی دریافت کرده است.
الکوزی نیز متهم است که در تیکتاک تهدید کرده بود با ساخت بمب دستساز، یک ساختمان را در منطقۀ فورتورت تکزاس منفجر میکند.
دولت دونالد ترامپ پس از این تیراندازی، همۀ درخواستهای مهاجرتی، از جمله صدور کارت سبز (گرین کارت) و شهروندی ایالات متحده، برای مهاجران از ۱۹ کشور غیراروپایی از جمله افغانستان و ایران را متوقف کرد.
متیو تراگسر، سخنگوی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اعلام کرد: «دولت ترامپ هر تلاشی را به کار میگیرد تا اطمینان حاصل کند افرادی که شهروند آمریکا میشوند، «بهترینِ بهترینها» هستند. چرا که شهروندی یک امتیاز است، و نه یک حق».