سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که تهران سطح روابط خود را با استرالیا کاهش داده و سفیر این کشور نیز خاک ایران را ترک کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اسماعیل بقائی روز پنجشنبه ۱۳ شهریور اقدام دولت استرالیا در کاهش سطح روابط با ایران را «ناموجه» خواند و گفت «هیچ دلیل و توجیهی برای این کار وجود نداشت و روابط دو ملت را تحت تاثیر قرار می‌دهد».

او اظهار داشت که جمهوری اسلامی نیز متقابلاً سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده و سفیر استرالیا خاک کشور را ترک کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی گفته که کانبرا «هیچ دلیل و توجیهی» برای کاهش سطح روابط با تهران نداشته، که آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز چهارم شهریور ایران را به «یهودی‌ستیزی» و دست داشتن در حمله به آشپزخانه لوئیس کانتیننتال (یک شرکت مواد غذایی حلال یهودی در سیدنی) در اکتبر ۲۰۲۴ و کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن متهم کرد.

استرالیا با اخراج سفیر و دیپلمات‌های ایران از خاک این کشور اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار خواهد داد و به ایالات متحده و کانادا که پیش از این سپاه را در فهرست سیاه خود قرار داده‌اند، خواهد پیوست.

احمد صادقی، سفیر اخراج‌شدهٔ ایران از استرالیا، نخستین سفیری است که این کشور پس از جنگ جهانی دوم از خاک خود اخراج کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهارات روز پنجشنبه خود در عین حال گفت که بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا فعال است و «علی‌رغم محدودیت‌های ایجاد شده برای سفارت سعی می‌کنیم خدمات کنسولی لازم را به هم‌وطنان ایرانی مقیم استرالیا انجام بدهیم».

آقای بقائی اتهام «یهودی‌ستیزی» علیه ایران را «مضحک و بی‌اساس» خوانده است.

دولت استرالیا در ادامه واکنش خود، از استرالیایی‌های مقیم ایران خواسته است که هر چه زودتر و در صورت امن بودن شرایط، خاک ایران را ترک کنند.

نخست‌وزیر استرالیا گفته که «کاملاً مشخص است» سپاه پاسداران «با حمله به کنیسه یهودیان و رستوران یهودیان ارتباط داشته است» و این نیرو «با عناصر بزهکار به‌صورت هماهنگ اقدام می‌کند».

مایک برگس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، روز چهارم شهریور گفت سپاه پاسداران «از شبکه‌ای پیچیده از عوامل نیابتی برای پنهان کردن دخالت» در دو حملهٔ یهودستیزانه در استرالیا استفاده کرده است.

از سه مظنون این حملات، دو نفر در بازداشت هستند و نفر سوم به قید وثیقه آزاد است.