سازمان حقوق بشر ایران، در پی اجرای حکم اعدام یک مرد در لارستان فارس در ملأ عام، از بیاعتنایی جمهوری اسلامی به قوانین جهانی حقوق بشری انتقاد کرد و از جامعۀ بینالملل خواست علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد.
مقامهای قضایی ایران روز سهشنبه ۲۸ مرداد اعلام کردند حکم اعدام یک مرد در شهر بِیرَم از توابع لارستان فارس در ملأ عام اجرا شد.
به گزارش رسانههای داخلی، این فرد همراه همسرش متهم بود در مهرماه سال گذشته در جریان یک سرقت، مادر خانواده و سه فرزند او را به قتل رسانده و فرزند چهارم را ربودهاند.
روز چهارشنبه مقامهای قضایی خبر دادند که حکم اعدام همسر این فرد متهم نیز در زندان عادلآباد شیراز اجرا شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد که حکم اعدام مرد، در ملأ عام و «در محل وقوع جنایت» اجرا شده است. در حالیکه مقامهای قضایی این اقدام را نشانه «قاطعیت در برخورد با جرایم خشن» معرفی کردند، سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه این ششمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است، آن را نمونه آشکار «بیاعتنایی جمهوری اسلامی به تعهدات بینالمللی خود» دانست.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «مجازات اعدام، بهویژه در ملأ عام، اقدامی بیرحمانه و تحقیرآمیز است که هدف آن ارعاب جامعه و القای حس درماندگی به مردم است. جامعه جهانی باید با شدیدترین لحن این اعدامها را محکوم کند.»
محمود امیریمقدم در گفتوگو با رادیو فردا، با اشاره به افزایش این شیوه از اعدام در ایران گفت که «وضعیت حکومت بحرانی است و میخواهند با اعدام علنی، مردم را بترسانند.»
این سازمان هویت فرد اعدامشده و همسر او را سجاد مولایی هکانی و مهسا اکبری اعلام کرده است.
در ویدئویی که از صحنۀ اعدام منتشر شده، حضور شمار زیادی از کودکان مشاهده میشود. کارشناسان حقوق کودک میگویند حضور کودکان در چنین صحنههایی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا کرده است.
سازمانهای حقوق بشری تأکید میکنند اعدام علنی نهتنها «بازدارندگی» مورد ادعای مقامهای جمهوری اسلامی را ندارد، بلکه با ترویج خشونت و آسیبهای روانی، امنیت جامعه را نیز تهدید میکند.
آنها از کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند خواستهاند فشار بیشتری برای توقف اعدام در ایران، بهویژه اعدامهای علنی، اعمال کنند.