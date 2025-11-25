افزایش قیمت بنزین در ایران از نیمه آذر؛ مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر «پنج هزار تومان» شد

هئیت دولت ایران روز سه‌شنبه چهارم آذر تصویب کرد رانندگانی که بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین مصرف می‌کنند، برای مازاد بر آن باید لیتری «پنج هزار تومان» بپردازند.

به گزارش رسانه‌های ایران، این مصوبه قرار است از نیمه آذرماه اجرایی شود.

این گزارش‌ می‌گوید که «استفاده از بنزین سهمیهٔ اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است».

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایران، قیمت سهمیهٔ ۶۰ لیتر اول در ماه ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر خواهد بود. برای ۱۰۰ لیتر بعدی، قیمت سه هزار تومان برای هر لیتر باقی خواهد ماند. اما رانندگان برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر، باید پنج هزار تومان به ازای هر لیتر اضافی بپردازند.

این تصمیم در بحبوحهٔ فشارها برای کاهش یارانه‌های سوخت در ایران اتخاذ شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، ماه گذشته گفت: «شکی نیست که بنزین باید گران‌تر شود. اما آیا مداخله در قیمت به همین راحتی است؟ ما باید هزاران متغیر را بررسی کنیم و برای راه‌حل‌ها برنامه‌ریزی و فکر کنیم».

ایران که اقتصاد آن از سوء‌مدیریت و فشار ناشی از تحریم‌های سنگین بین‌المللی رنج می‌برد، دارای ارزان‌ترین بنزین جهان است.

بر اساس مصوبۀ جدید هیئت وزیران، «علاوه بر خودرو‌های مناطق آزاد و خودرو‌های خارجی وارداتی، سهمیۀ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودرو‌های نوشمارۀ داخلی نیز حذف می‌شود».

وزیر نفت ایران گفته که منظور از خودروهای «نوشماره» خودروهایی است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند.

خبرگزاری فارس می‌گوید: «منظور از خودروی نوشماره، خودروی صفر پلاک جدید است؛ یعنی کسی که اولین‌بار ماشین بخرد و ماشین خریداری‌شده‌اش نیز صفر باشد».

آخرین بار که قیمت بنزین افزایش یافت، ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود.

ساعاتی پس از گران شدن ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، تظاهرات خشونت‌باری در تهران آغاز شد که بعداً به دست‌کم ۴۰ شهر ایران گسترش یافت.

در جریان این اعتراضات، معترضان پمپ بنزین‌ها را آتش زدند، به کلانتری‌ها حمله‌ور شدند و شماری از مغازه‌ها غارت شدند. اینترنت نیز به مدت یک هفته دچار محدودیت‌های شدیدی شد.

دست‌کم ۳۲۴ نفر در این اعتراضات به ضرب گلولهٔ نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.