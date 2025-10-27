رئیس جبههٔ اصلاحات ایران می‌گوید اقتدار دولت مسعود پزشکیان «به شدت تضعیف شده است» و نمونه‌های روشن این ضعف اقتدار را می‌توان در ناتوانی دولت در رفع فیلترینگ و عدم تسلط بر وزارت خارجه مشاهده کرد.

آذر منصوری روز دوشنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با سایت «جماران» تصریح کرد در حالی که اکثریت جامعه و حتی بخشی از نهادهای تصمیم‌گیر بر ضرورت بازنگری در سیاست محدودسازی فضای مجازی تأکید دارند، دولت هنوز نتوانسته تصمیمی مستقل و مؤثر در این زمینه اتخاذ کند.

ایران در زمینهٔ «آزادی اینترنت» دارای یکی از بدترین رتبه‌ها در جهان است و بر اساس گزارش تیرماه ۱۴۰۳ «انجمن تجارت الکترونیک تهران»، ایران در شاخص‌های مرتبط با سرعت و اختلال در پایین‌ترین رتبه در بین ۱۰۰ کشور قرار دارد.

براساس آخرین گزارش‌ها، ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد کاربران اینترنت عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.

در زمان جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل در تابستان امسال نیز دولت پزشکیان اختلال‌های عمدی در اینترنت بوجود آورد و از روز پنجم جنگ، ۲۷ خرداد، به کلی آن را قطع کرد.

«دولت تسلطی بر وزارت خارجه ندارد»

آذر منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: دولت پزشکیان نه تنها به دلیل «دخالت نهادهای موازی» که در انتصابات و تصمیم‌گیری‌های اجرایی دست می‌برد، بلکه به سبب «ناهماهنگی، چندگانگی و ضعف نظم در خود ساختار دولت» دچار ضعف اقتدار است.

رئیس جبههٔ اصلاحات یکی دیگر از ضعف‌های دولت پزشکیان را در عرصهٔ سیاست خارجی دانسته، که به گفتهٔ او، «دولت تسلط واقعی بر وزارت خارجه ندارد و در سیاست خارجی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست».

خانم منصوری می‌گوید ادامه مسیر گذشته که بر «ستیز و تقابل» استوار بود، سیاستی شکست‌خورده است و نتیجه‌ای جز انزوا و فشار اقتصادی بیشتر برای مردم نخواهد داشت. «با این حال، مواضع کنونی وزیر خارجه در موارد متعددی با نگاه و اظهارات رئیس‌جمهور در تعارض آشکار است؛ گویی هرکدام راه خود را می‌روند».

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که به طیف اصولگرای حکومت نزدیک است بارها گفته که ایران حاضر به مذاکره با آمریکا نیست و «مردم حاضر هستند هزینهٔ سنگین دهند اما عزت، شرف و استقلال آن‌ها خدشه‌دار نشود».

هفتهٔ گذشته نیز محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، به مسعود پزشکیان توصیه کرد که دولت «اقتدار داشته باشد»، و این پرسش را مطرح کرد که «ما چند دولت در این کشور باید داشته باشیم؟! هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد».

انتقادهای طیف اصلاح‌طلبان در ایران از دولت پزشکیان در حالی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، آن‌ها حمایت کامل خود را از نامزدی وی اعلام کردند و از رأی‌دهندگان خواستند به او رأی دهند.

آقای پزشکیان در مناظرات انتخاباتی پارسال وعده داد که فیلترینگ را رفع خواهد کرد، لغو تحریم‌ها را دنبال می‌کند و گشت ارشاد را جمع‌آوری خواهد کرد.

در ماه‌های پس از جنگ بین ایران و اسرائیل بسیاری از فعالان سیاسی از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تا در سیاست‌ها و عملکرد خود تجدیدنظر کند و هشدار دادند که با ادامه این سیاست‌ها، «فروپاشی» ایران حتمی است.

گروهی از فعالان سیاسی هم خواستار برگزاری رفراندوم برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی شده‌اند. پیشنهادی که ابتدا دو سال پیش از سوی میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر ایران و از رهبران جنبش سبز، مطرح شده بود.

آقای موسوی ۲۰ تیر امسال هم در بیانیه‌‌ای از حبس خانگی، خواستار برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان شد و اعلام کرد که ساختار کنونی حکومت جمهوری اسلامی نماینده همه ایرانیان نیست.