وزیر دفاع دولت ایران میگوید با تجربۀ جنگ ۱۲ روزه، اولویتهای صنایع دفاعی جمهوری اسلامی «دیگر صرفاً موشکی نیست و اولویتهای دیگر را هم در برنامه داریم».
عزیز نصیرزاده شامگاه جمعه ۳۱ مرداد، ضمن اعلام این موضوع در یک برنامه تلویزیونی، همچنین از «تجدیدنظر در نحوۀ تولید» تسلیحات خبر داد و گفت «شاید اصلاً نیازی نباشد که ما در یک فضای بزرگ و آشکار بخواهیم چیزی را تولید کنیم و میتوانیم در زیرساختهای غیرآشکار تولیدات خود را انجام دهیم».
این مقام ارشد نظامی همچنین از همکاری «بیش از هشت هزار شرکت خصوصی» با وزارت دفاع خبر داد و افزود تبادل مالی با این شرکتها به «۱۷۸ هزار میلیارد تومان» میرسد.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از عدم امکان تأمین نیازمندیهای تسلیحاتی ایران از دیگر کشورها خبر داد و گفت: «ما باید متکی به قدرت تولیدی داخل کشور باشیم چون در زمان بحران مشاهده میکنید امکان تأمین نیازمندی از بیرون از کشور نیست.»
عزیز نصیرزاده در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد «اگر جنگ ۱۲ روزه ۱۵ روز میشد در سه روز آخر اسرائیل قدرت دفاع در برابر موشکهای ایرانی نداشت و همین باعث شد که تقاضای آتشبس کنند».
پیشتر نیز دیگر مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردهاند که آتشبس درخواست اسرائیل بهدلیل «ناتوانی دفاعی اسرائیل در برابر موشکهای ایران» بوده است. با این حال هیچیک از این مقامات در مورد دلیل پذیرش آتشبس یا توقف جنگ از سوی ایران توضیح ندادهاند.
«رفع اشکالات» نیروهای مسلح با تشکیل شورای دفاع
از سوی دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اذعان به وجود «نقایص» در «حوزه پدافند و رادارها» در جریان جنگ یا اسرائیل گفت که شورای دفاع و نیروهای مسلح درباره این مسائل «دارند کار میکنند».
علی لاریجانی در گفتوگویی که روز جمعه در وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، نهاد تازهتأسیس «شورای دفاع» را «بخش اقماری شورای عالی امنیت ملی» خواند و با اشاره به این که یک جلسه آن نیز تشکیل شده است گفت: «وظیفهاش فقط مسئله دفاع و رفع اشکالات نیروهای مسلح و تدبیر در این امور است که سازوکارش هم فراهم شده و مشغول کارند.»
او روز ۱۴ مرداد با حکم مسعود پزشکیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. دو روز پیش از این انتصاب، دبیرخانه این شورا اعلام کرد که تأسیس نهادی به نام «شورای دفاع» را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب کرده است.
این در حالی است که برخی رسانهها و فعالان سیاسی از «نفوذ» گسترده اسرائیل در ایران و نهادهای امنیتی آن در جریان جنگ ۱۲ روزه که زمینهساز حملات هدفمند به مقامهای نظامی و سیاسی شد، انتقاد کردهاند.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بعد از جنگ گفتند جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه نیز مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت اما حاضران در این جلسه نجات یافتند.
علی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره میزان و عمق «نفوذ» در ایران گفت: «وقتی صحنه نفوذ را شما میبینید، متوجه میشوید که تکنولوژیهای جدید و تقاطع اطلاعات زیاد با هم، خیلی فراتر از اینها میتواند به سرویسهای خارجی کمک بکند.»
او «تسلط فناورانه به اطّلاعات» را مهمترین بخش نفوذ سرویسهای جاسوسی خارجی دانست و گفت آنها از «مجموع اطّلاعاتی که به دست میآید و از تقاطعش میتوانند یک دریافتهایی بکنند و از آنها بهترین استفاده را برای عملیّات داشته باشند».
رسانههای اسرائیل در جریان جنگ خبر دادند این کشور در قالب آنچه «عملیات نارنیا» خوانده شد، دانشمندان ارشد هستهای ایران را کشته است.
همچنین دو نویسندهٔ سرشناسِ امور جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل روز ۱۶ مرداد گزارشی مشروح دربارهٔ عملکرد موساد در استفاده از ناراضیان ایرانی برای پیشبرد اهداف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در سایت «پروپابلیکا» منتشر کردند.
یوسی ملمن و دان راویو در این گزارش توضیح دادند که چگونه تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل، با تکیه به مهرههایی که از ایران و کشورهای همسایهٔ ایران جذب کرده بود، طرحهای نظامیِ «بهدقت طراحیشدهٔ» اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را در میدان نبرد عملی کرد.
این در حالی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتوگوی اخیر خود کوشید نقش نیروهای میدانی اسرائیل را بیاهمیت جلوه دهد.