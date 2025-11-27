مرکز آمار ایران تورم آبان را نزدیک ۵۰ درصد و تورم سالانه را ۴۰ درصد اعلام کرد

بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده برای خانوارهای کشور در آبانماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است.
این مرکز نرخ تورم سالانه در این ماه را نیز ۴۰.۴ درصد اعلام کرد.
بر اساس آمار رسمی که روز پنجشنبه، ششم آذر، منتشر شد، در آبانماه ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور ۴۹.۴ درصد بوده است، به این معنا که خانوارها به طور میانگین نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه یکسان از کالاها و خدمات» هزینه کردهاند.
تورم ماهانه خانوارها نیز در آبان ۱۴۰۴ برابر ۳.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۴.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه است.
نرخ تورم سالانه نیز که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است، در آبان ۱۴۰۴ برای خانوارها به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
در مجموع این آمارها نشان میدهد روند افزایش قیمتها در ایران همچنان ادامه دارد و فشار تورمی بر سبد هزینه خانوارها بهویژه در بخش خوراکیها همچنان بسیار قابل توجه است.
کارشناسان معتقدند بیشترین فشار تورمی همچنان در بخش خوراکیها و خدمات شهری احساس میشود و این عددها با تورم قابل لمس در بازار فاصله دارد.
آمار جدید از ادامه افزایش قیمتها در کشور دو روز پس از آن منتشر میشود که هیئت دولت ایران روز سهشنبه چهارم آذر تصویب کرد رانندگانی که بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین مصرف میکنند، برای مازاد بر آن باید لیتری «پنج هزار تومان» بپردازند.
در مهرماه سال جاری، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خط فقر ماهیانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ را بیش از شش میلیون تومان اعلام کرد که بهنسبت سال قبل، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.