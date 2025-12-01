حزب «جبهه خلق» جمهوری آذربایجان می‌گوید مقام‌های امنیتی این کشور علی کریملی، رهبر این حزب را که اصلی‌ترین حزب مخالف دولت است پس از یورش به خانه‌اش در باکو بازداشت کرده‌اند و از محل نگهداری او هیچ خبری در دست نیست.

بر پایه اعلام این حزب، نیروهای امنیتی روز هشتم آذر وارد منزل علی کریملی شدند و پس از تفتیش خانه، او را با خود بردند.

یک روز بعد، حزب اعلام کرد هیچ اطلاعی از سرنوشت یا محل انتقال او ندارد. طبق گزارش‌ها، محل زندگی شماری دیگر از اعضای ارشد این حزب نیز مورد بازرسی قرار گرفته و سپس آن‌ها هم ناپدید شده‌اند.

توران ابراهیم، فرزند محمدابراهیم عضو هیئت رئیسه حزب، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت بیش از ده مأمور امنیتی وارد خانه پدرش شده، تلفن همراه و رایانه او را ضبط کرده و او را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

برخی دیگر از فعالان حزب نیز در شبکه‌های اجتماعی از «تعقیب»، «تهدید» و «آزار» خبر داده‌اند.

بازداشت فعال آذربایجانی در ترکیه

همزمان در ترکیه، نیروهای امنیتی، گول‌تکین حاجی‌بِیلی، فعال دموکراسی‌خواه آذربایجانی و عضو «شورای هماهنگی نیروهای دموکراتیک»، را بازداشت کردند.

او شامگاه هفتم آذر به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته بود به بازداشتگاهی در استانبول منتقل شده، اما همکارانش بعداً اعلام کردند هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست.

رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه و جمهوری آذربایجان گزارش کرده‌اند که حاجی‌بیلی احتمالاً به باکو «بازگردانده» خواهد شد.

بی‌پاسخ‌ گذاشتن پرسش‌ها و روایت دولت

سازمان امنیت دولتی و وزارت کشور جمهوری آذربایجان به پرسش‌های بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی پاسخی نداده‌اند.

رسانه‌های دولتی در باکو مدعی شده‌اند بازداشت کریملی «در ارتباط با یک پرونده کیفری» انجام شده، بی‌آن‌که جزئیاتی ارائه کنند.

خبرگزاری رویترز به‌نقل از یک مقام دولتی بی‌نام گفته است بازداشت کریملی با پرونده جاری علیه رامیز مهدی‌اُف مرتبط است؛ چهره‌ای که سال‌ها از نزدیکان حیدر علی‌اف، رئیس‌جمهوری پیشین، به‌شمار می‌رفت.

حیدر علی‌اف تا پیش از درگذشتش در سال ۲۰۰۳ قدرت را در اختیار داشت و پس از او پسرش، الهام علی‌اف، به ریاست‌جمهوری رسید؛ دولتی که طی دو دهه گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار مستقل، فعال مدنی و چهره مخالف را بازداشت کرده است.

مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند آزادی‌های بنیادین در این کشور رعایت می‌شود و «هیچ‌کس به دلیل فعالیت سیاسی یا دیدگاه انتقادی» تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.

حزب جبهه خلق در بیانیه‌ای گفته است مصاحبه‌های اخیر علی کریملی با رسانه‌های خارجی «حکومت الهام علی‌اف را نگران کرده» و این عملیات «مرحله‌ای تازه در تشدید سرکوب سیاسی» در کشور است.

سیمور هازی، معاون رئیس حزب، در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «هدف از پیوند زدن این بازداشت‌ها به پرونده رامیز مهدی‌اُف، تخریب اعتبار علی کریملی است. خودشان نزدیک به ۳۰ سال با مهدی‌اُف همکاری کرده‌اند. این اتهامات به ما نمی‌چسبد.»