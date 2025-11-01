در روزی که یک مقام عمانی از تهران و واشینگتن دعوت کرد که به پای میز مذاکره بازگردند، وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ابراز آمادگی کرد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه، دهم آبان‌ماه، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری الجزیره برای مذاکره با آمریکا با هدف «رفع نگرانی درباره برنامه هسته‌ای خود» ابراز آمادگی کرد.

او در عین حال که مذاکره مستقیم با ایالات متحده را رد کرده از مذاکره غیرمستقیم استقبال کرده و حتی رسیدن به «توافق عادلانه» را ممکن دانسته است.

عراقچی گفت: «امکان رسیدن به یک توافق عادلانه وجود دارد، اما واشینگتن شروطی غیرقابل قبول و غیرممکن را مطرح کرد. ما هرگز درباره برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کنیم و هیچ فرد عاقلی خلع سلاح خود را نمی‌پذیرد. ما نمی‌توانیم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنیم.»

این‌ها شرایطی است که دونالد ترامپ،‌ رئیس جمهور آمریکا،‌ برای رسیدن به توافق با تهران تعیین کرده است.

وزیر خارجه ایران در عین حال گفته است: «ما آماده مذاکره برای رفع نگرانی درباره برنامه هسته‌ای خود هستیم و نسبت به مسالمت‌آمیز بودن آن اطمینان داریم.»

عباس عراقچی در مصاحبه تازه خود همچنین گفته است: «مواد هسته‌ای همچنان در زیر آوارهای تأسیسات هسته‌ای هستند که بمباران شدند و به مکان دیگری منتقل نشدند. ما متحمل خسارت در سطح ساختمان‌ها و دستگاه‌های هسته‌ای شدیم اما فناوری همچنان پابرجاست.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در شهریورماه گفته بود ذخیرهٔ ۴۰۰ کیلویی اورانیوم غنی‌شدهٔ ایران پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران در همان اماکن دست‌نخورده باقی مانده است.

متن مصاحبه عراقچی با شبکه الجزیره را خبرگزاری ایسنا در روزی منتشر کرده است که خبرگزاری فرانسه خبر داد عمان هم دو کشور ایران و آمریکا را به پای میز مذاکره فراخوانده است.

بدر البوسعیدی،‌ وزیر خارجه عمان، که سابقه چند بار میزبانی تهران و واشینگتن برای مذاکرات هسته‌ای را دارد روز شنبه در کنفرانسی در منامه، پایتخت بحرین،‌ از هر دو کشور خواست که به پای میز مذاکره بازگردند.

مقام عمانی یادآوری کرده است که کشورش در سال جاری میلادی میزبان پنج دور مذاکره بود تا این که درست پیش از دور ششم از مذاکرات اسرائیل در روز ۲۳ خرداد به تهران حمله کرد و باعث شد که مذاکرات ناتمام بماند.

البوسعیدی در سخنان خود اسرائیل را به «خرابکاری» در روند مذاکرات متهم کرده است.

آمریکا و اسرائیل هر دو جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم می‌کنند، اتهامی که تهران بارها رد کرده است.

وزارت خارجه ایران پیشتر در مهرماه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهوری ایالات متحده دربارۀ مذاکره با تهران، ابراز تمایل دونالد ترامپ به صلح و گفت‌وگو را در تعارض با «رفتارهای خصمانه و مجرمانه» آمریکا دانسته بود.