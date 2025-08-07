شرکت «اوپنایآی» نسل پنجم فناوری هوش مصنوعی که «چتجیپیتی» را پشتیبانی میکند، را روز پنجشنبه ۱۶ مرداد منتشر کرد. این بهروزرسانی محصول به عنوان معیاری برای سنجش پیشرفت سریع یا توقف هوش مصنوعی مولد، به دقت زیر نظر گرفته شده است.
سم آلتمن، یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی شرکت، این آخرین نسخه را به عنوان مدلی توصیف کرد که «به طور کلی هوشمند است».
او گفت: «این گامی مهم به سوی مدلهایی است که واقعاً توانمند هستند».
آلتمن افزود: «این مدلی نیست که به طور مداوم با استفاده از چیزهای جدیدی که پیدا میکند، یاد میگیرد، چیزی که به نظر من باید بخشی از یک هوش مصنوعی عمومی باشد».
مدیر عامل اوپنایآی اظهار داشت: «اما سطح توانایی در اینجا یک پیشرفت بزرگ است».
«اوپنایآی» روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که ۷۰۰ میلیون کاربر هفتگی از این فناوری استفاده میکنند.
آلتمن گفت: «جیپیتی-۳ برای من مثل صحبت کردن با یک دانشآموز دبیرستانی بود؛ سوالی میپرسید، شاید جواب درست بگیرید، شاید چیز دیوانهواری پیدا کنید».
«جیپیتی-۴ مثل صحبت کردن با یک دانشجوی دانشگاه بود؛ با جیپیتی-۵ واقعاً حس میکنید دربارهٔ هر موضوعی دارید با یک متخصص در سطح دکترا صحبت میکنید».
شرکت اوپنایآی میگوید جیپیتی-۵ در زمینههای نوشتاری، پرسشهای مرتبط با سلامت و امور مالی عملکرد فوقالعادهای دارد.
دو سال پس از نسل چهارم
نسل پنجم این فناوری بیش از دو سال پس از انتشار جیپیتی-۴ در مارس ۲۰۲۳ از راه میرسد و به دورهای از سرمایهگذاری شدید تجاری، هیاهوها و نگرانیها در مورد قابلیتهای هوش مصنوعی پایان میدهد.
آنتروپیک، رقیب چتجیپیتی، اوایل این هفته جدیدترین نسخه از ربات چت خود، کلود، را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، انتظارات از جدیدترین نسخه محصول اوپنایآی زیاد است، زیرا این شرکت سانفرانسیسکویی مدتهاست که پیشرفتهای فنی خود را به عنوان مسیری به سوی هوش عمومی مصنوعی، یا ایجیآی، قرار داده است؛ فناوریای که قرار است در کارهای با ارزش اقتصادی از انسانها پیشی بگیرد.
این شرکت همچنین در تلاش است تا مبالغ هنگفتی را برای رسیدن به این هدف جمعآوری کند، که بخشی از آن برای پرداخت هزینهٔ تراشههای کامپیوتری گرانقیمت و مراکز داده مورد نیاز برای ساخت و اجرای این فناوری است.
اوپنایآی در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک آزمایشگاه تحقیقاتی غیرانتفاعی برای ساخت ایمن «ایجیآی» آغاز به کار کرد و از آن زمان به یک شرکت انتفاعی با ارزش افزودهای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار تبدیل شده است.
این شرکت از زمانی که هیئت مدیرهٔ غیرانتفاعی آن، سم آلتمن را در نوامبر ۲۰۲۳ از سمتش برکنار کرد، سعی در تغییر ساختار خود داشته است. او چند روز بعد دوباره به سر کار خود بازگشت و همچنان رهبری اوپنایآی را بر عهده دارد.
این شرکت برای فرار از بنیانهای غیرانتفاعیاش با موانعی روبرو شده است، از جمله رسیدگی دقیق دادستانهای کل کالیفرنیا و دِلِور که بر سازمانهای غیرانتفاعی نظارت دارند، و طرح دعوای ایلان ماسک، از اولین اهداکنندگان و بنیانگذاران اوپنایآی.
این شرکت اخیراً اعلام کرده است که شرکت انتفاعی خود را به یک شرکت عامالمنفعه تبدیل خواهد کرد که باید منافع سهامداران و مأموریت خود را متعادل کند.