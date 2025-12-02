همزمان با آغاز مذاکرات رئیسجمهور روسیه با استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، برای پایان جنگ در اوکراین، ولادیمیر پوتین خطاب به حامیان اروپایی اوکراین گفت مسکو علاقهای به جنگ و درگیری با آنها ندارد اما اگر اروپا بهدنبال جنگ باشد، روسیه هم کاملاً آماده است.
رئیسجمهوری روسیه روز سهشنبه ۱۱ آذر ادعا کرد که قدرتهای اروپایی خوستار «تحمیل نوعی توافق صلح با اوکراین» هستند که از دید مسکو «کاملاً غیر قابل پذیرش است».
او همچنین در واکنش به حملات اخیر شهپادهای اوکراینی به دو نفتکش و یک پایانهٔ نفتی روسیه در دریای سیاه گفت: مسکو علیه نفتکشهای کشورهای حامی اوکراین اقدام خواهد کرد.
رئیسجمهور روسیه اقدامات اوکراین علیه نفتکشهای روسیه در نزدیکی ترکیه را «دزدی دریایی» خواند و تهدید کرد که حملات مسکو به تأسیسات و کشتیهای اوکراینی تشدید خواهد شد.
وزیر خارجه اوکراین در واکنش به این اظهارات، آن را «تهدیدی علیه کشتیرانی آزاد در دریای سیاه» خواند.
آندری سیبیها در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت :«برای دومین روز پیاپی، پوتین حرفهایی زد که نشان میدهد برنامهای برای پایان جنگ ندارد».
در تحولی دیگر، جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا، مذاکره با ولادیمیر پوتین و سایر مقامهای ارشد روسیه را برای بحث دربارهٔ طرح صلح اوکراین آغاز کردند.
روز سهشنبه و پیش از صحبتهای ولادیمیر پوتین، یک شناور حامل روغن آفتابگردان محصول روسیه، در نزدیکی سواحل ترکیه هدف حملهٔ پهپادی قرار گرفت؛ اما به سیزده خدمهٔ این کشتی آسیبی نرسید. اوکراین ادعا کرده که نقشی در این حادثه نداشته است.
رئیسجمهور روسیه قدرتهای اروپایی را متهم کرد با ارائه پیشنهادهایی که، به گفتهٔ او، «بهخوبی میدانند برای مسکو غیر قابل پذیرش خواهد بود»، به تلاشهای دونالد ترامپ برای پایاندادن به جنگ سهساله میان روسیه و اوکراین لطمه میزنند.
ولادیمیر پوتین ادعا کرد که قدرتهای اروپایی با قطع رابطه با روسیه، عملاً خود را از گفتوگوهای صلح اوکراین حذف کردهاند.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، خواستار پایان قطعی جنگ، و نه صرفاً توقفی کوتاهمدت در درگیریها شد.
او در نشست خبری مشترک با مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند، بر ضرورت برقراری یک «صلح شرافتمندانه» تأکید کرد و گفت برای تحقق این مهم، «همه باید از صلح پشتیبانی کنند».