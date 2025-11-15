خبرگزاری رویترز به نقل از کرملین خبر داد که رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر اسرائیل درباره وضعیت کلی منطقه خاورمیانه و برنامه هستهای ایران گفتوگو کرده است.
کرملین، مقر حکومت روسیه، روز شنبه، ۲۴ آبانماه، خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفتوگوی تلفنی داشته است.
در بیانیه کرملین بدون اشاره به جزئیات آمده است که این دو مقام درباره وضعیت خاورمیانه، از جمله تحولات در نوار غزه، برنامه هستهای ایران و سوریه گفتوگو کردهاند.
به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز تنها به اشاره به گفتوگوی دو طرف درباره «مسائل منطقهای» بسنده کرده، اما اضافه کرده است که این چندمین گفتوگوی آنهاست که اخیرا انجام شده است.
گفتوگوی دو مقام روس و اسرائیلی تنها سه روز پس از آن رخ میدهد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات هستهایش، که اسرائیل و آمریکا آنها را بمباران کردهاند، دسترسی پیدا کند.
مدیرکل آژانس روز چهارشنبه ۲۱ آبان در دو گزارش تازهٔ خود در مورد برنامهٔ هستهای ایران افزود: «عدم دسترسی آژانس به این مواد هستهای به مدت پنج ماه به این معناست که راستیآزمایی آن... مدتهاست به تعویق افتاده است».
آژانس میافزاید «حیاتی» است که بتوان این کار را در اسرع وقت انجام داد.
بنیامین نتانیاهو سالهاست که اصرار دارد جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هستهای است، و روز ۲۳ خرداد سال جاری در حالی دستور حمله به خاک ایران را صادر کرد که دیپلماتهای ایرانی چند دور مذاکره درباره فعالیت اتمی ایران را با آمریکاییها پشت سر گذاشته بودند.
حمله غافلگیرکننده اسرائیل به خاک ایران برای تهران بسیار خسارتبار بود و ۱۲ روز جنگ با حملات آمریکا به سه مرکز هستهای ایران به پایان رسید، جنگی که به گواه اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی این نگرانی را در آنها باقی گذاشته که بار دیگر، حتی شدیدتر، تکرار شود.
این در حالی است که رئیسجمهور روسیه در میانه مهرماه خبر داده بود که از دولت اسرائیل پیامهایی دریافت کرده مبنی بر این که اسرائیل به عدم رویارویی با ایران متعهد است.
ولادیمیر پوتین در آن زمان به جزئیات و محتوای این پیامها اشارهای نکرد، اما با تأکید بر اینکه مسکو با تهران در تماس نزدیک است تا مسئله هستهای ایران را حلوفصل کند، افزود پیامهای مرتبطی را از اسرائیل دریافت میکند و [این پیامها] را به رهبری ایران منتقل میکند.