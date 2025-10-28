عربستان سعودی روز سهشنبه ششم آبان کنفرانس بزرگ بینالمللی سرمایهگذاری خود را که «داووس صحرا» لقب گرفته، با حضور رهبران کشورها و نخبگان دنیای تجاری جهان در مرکز همایشهای بینالمللی «ملک عبدالعزیز» در ریاض، پایتخت، آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان با بلندپروازیهای خود بهدنبال جلب حمایت برای «پروژههای عظیم» در حوزهٔ هوش مصنوعی است و در حالی که تا مدتی پیش تنها بزرگترین صادرکنندهٔ نفت در جهان نامیده میشد، میکوشد با جلب سرمایههای کلان خارجی به کشور اقتصادش را متنوع کند.
معاون رئیسجمهور چین در صدر یک هیئت از وزیران این کشور همراه با بیش از ۱۵۰ نفر از شخصیتهای دنیای بازرگانی بینالمللی از جمله مهمانان این کنفرانس هستند.
رهبران دستکم ۲۰ کشور شخصاً در این نهمین کنفرانس جلب سرمایهگذاری خارجی سعودی به دلیل اهمیت آن شرکت کردهاند.
احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه که در یکسال اخیر رهبری کشورش را در دست داشته، به دعوت محمد بنسلمان، ولیعهد سعودی، در این نشست حضور یافته است.
دونالد ترامپ جونیور، یکی از پسران رئیسجمهور آمریکا و از مدیران ارشد گروههای تجاری خانواده ترامپ در کنار رؤسای شرکتهای عظیم سرمایهگذاری آمریکایی مانند گلدمن ساکس و جیپی مورگان در این کنفرانس حضور دارند.
جذب سرمایهگذاری خارجی ۳۱ میلیارد دلاری
یاسر الرمیان، رئیس صندوق ثروت عمومی عربستان، در آغاز کنفرانس گفت سرمایهگذاری خارجی در این کشور در سال گذشته با ۲۴ درصد افزایش به ۳۱.۷ میلیارد دلار رسید.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، کنفرانس ابتکار سرمایهگذاری آینده در شرایطی کار خود را آغاز کرده که پس از برقراری آتشبس در جنگ اخیر غزه، رشد اقتصادی کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس ادامه دارد.
رابرت موگلنیکی، یک پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس در واشینگتن، به خبرگزاری فرانسه گفت سرمایهگذاری خارجی یک فرصت مهم سالانه برای جذب سرمایه و کمک به تأمین مالی برنامههایی است که عربستان برای خود درنظرگرفته و این برنامهها در کنار تحولات اقتصادی پرهزینه گاهی چالشهایی نیز به همراه دارد.
این محقق به شهر مدرن جدید «نئوم» که ولیعهد عربستان در سالهای اخیر در تلاش برای ایجاد آن با هزینه ۵۰۰ میلیارد دلاری بوده، اشاره کرد که ظاهرا بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه عربستان با تأخیرها و برخی بازنگریها همراه بوده است.
اما کارن یانگ، یک کارشناس سیاست اقتصادی خلیج فارس در مؤسسه خاورمیانه در واشینگتن، گفت عقبنشینی از برخی طرحهای بزرگ لزوماً مانعی برای سرمایهگذاری خارجی نیست و برعکس، نشانی از انضباط مالی عربستان است که فرصتها برای سرمایهگذاری خارجی را اکنون در حوزههای گردشگری، سرگرمی، املاک و مستغلات و زیرساختها میبیند.
عربستان میخواهد یک بازیگر مهم هوش مصنوعی باشد
برگزارکنندگان کنفرانس ریاض گفتهاند که انتظار دارند در جریان این همایش، قراردادهایی میان صندوق سرمایهگذاری سعودی و شماری از شرکتهای بینالمللی در حوزهٔ هوش مصنوعی امضا شود.
در رقابت دولتهای ثروتمند حاشیهٔ خلیج فارس برای کسب برترین جایگاه در حوزهٔ فناوری، عربستان مشتاق است یک بازیگر واقعی بهویژه در زمینهٔ هوش مصنوعی باشد.
به گفته رابرت موگلنیکی، شرکتهای سعودی در زمینهٔ فناوریهای نوین نوپا هستند ولی میخواهند به سرمایهگذاران اطمینان دهند که جاهطلبیهای کشورشان قابل تحقق است.
عربستان پیشتر گامهای زیادی را برای تبدیل شدن به یکی از رهبران جهانی تا سال ۲۰۳۰ در زمینه هوش مصنوعی برداشته و از جمله با امضای قراردادهای کلان با غولهای فناوری بینالمللی مانند انویدیا، با سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد دلاری، اقدام به آموزش نیروهای زیادی شامل زنان کرده است.
این کشور برای جلب جوانان خود به کار در این زمینه، حقوقهای بالاتر از میانگین جهانی را برای متخصصان مستعد جوان تعیین کرده و مشوقهای مالی زیادی نیز برای جذب کارشناسان خارجی این حوزه درنظر گرفته است.
کنفرانس جلب سرمایه خارجی در ریاض در آستانه سفر پیش روی محمد بنسلمان به واشینگتن برگزار شده است. او آخرین بار در دورهٔ اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ به آمریکا رفته بود.
آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت به کاخ سفید اواسط بهار امسال به ریاض سفر کرد و از دولت سعودی وعده گرفت که ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایهگذاری کند.
به نوشتهٔ خبرگزاری فرانسه، حضور پررنگ بازرگانان آمریکایی در کنفرانس کنونی ریاض نشان اهمیت کریدور تجاری آمریکا و عربستان است.