یازدهمین استارشیپ پیش از پرتاب نمونهٔ جدید و ارتقایافته آن با موفقیت‌ آزمایش شد

شرکت اسپیس‌ایکس، متعلق به ایلان ماسک، روز دوشنبه ۲۱ مهر یازدهمین موشک استارشیپ خود را از تگزاس پرتاب کرد و آن را با موفقیت در اقیانوس هند فرود آورد.

این آخرین پرواز این شرکت قبل از شروع پرتاب آزمایشی نسخهٔ جدید و ارتقایافته‌ای از این موشک غول‌پیکر مجهز به ویژگی‌های بیشتر برای ماموریت‌های ماه و مریخ است.

این شرکت آمریکایی در تلاش است تا منتقدانی را که در مورد توانایی استارت‌آپ ایلان ماسک در اجرای به موقع پروژه‌های منظومه شمسی ناسا تردید دارند، ساکت کند.

استارشیپ ساعت ۶:۲۳ بعد از ظهر به وقت محلی از تأسیسات استاربیس اسپیس‌ایکس پرتاب شد.

پس از پرتاب استارشیپ به فضا، تقویت‌کنندهٔ موشک که سوپر هوی نام دارد، هفت دقیقه بعد، طبق برنامه در آب‌های آرام خلیج مکزیک فرود آمد، در حالی که مرحله بالایی‌اش که آن نیز با نام استارشیپ شناخته می‌شود، در فضا به گشت‌زنی پرداخت و آزمایش‌هایی را پشت سر گذاشت و مسیری مشابه آخرین ماموریت موفق در ماه اوت را طی کرد.

ناسا قصد دارد از استارشیپ غول‌پیکر که بزرگترین و قدرتمندترین موشک جهان است، برای تلاش‌های خود به منظور اعزام مجدد فضانوردان به ماه استفاده کند. این موشک همچنین کلید چشم‌انداز پرشور ایلان ماسک برای بردن انسان‌ها به مریخ است.

بنیانگذار میلیاردر اسپیس ایکس، پیش از پرتاب، در یک پخش اینترنتی زنده گفت که قصد دارد به جای خود زمین، مانند گذشته، بیرون را تماشا کند.

او گفت که این «بسیار درونی‌تر» است.

انتظار می‌رود ماموریت آزمایشی روز دوشنبه آخرین ماموریت این نمونه‌های اولیه استارشیپ باشد. اسپیس ایکس اعلام کرده که پرواز بعدی، با استفاده از اولین مدل جدید، نسخه ۳، انجام خواهد شد.

این شرکت فناوری فضایی می‌تواند دو پرواز اخیر خود را به عنوان پیروزی اعلام کند.

اما این پروازها پس از یک سری انفجارهای تماشایی رخ داد که نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که استارشیپ در نهایت ممکن است به وعده‌هایش عمل نکند.

برنامه «آرتمیس» آژانس فضایی ایالات متحده با هدف بازگرداندن انسان‌ها به ماه در حالی پیش می‌رود که چین، رقیب اصلی آمریکا در برنامه‌های فضایی، قصد دارد حداکثر تا سال ۲۰۳۰ اولین ماموریت سرنشین‌دار خود به ماه را انجام دهد.

دورهٔ دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، شاهد فشار شدید دولت بر ناسا برای تسریع پیشرفت‌ها در این زمینه بوده است، تلاش‌هایی که استارشیپ کلید آن‌هاست.

شرکت ماسک یک قرارداد چند میلیارد دلاری با دولت فدرال دارد تا نسخه‌ای اصلاح‌شده از استارشیپ را به عنوان یک فرودگر ماه توسعه دهد.

«مسابقه فضایی دوم»

ماموریت سرنشین‌دار آرتمیس-۳ برای اواسط سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است اما طبق گزارش «اسپیس پالیسی آنلاین»، یک هیئت مشاورهٔ ایمنی ناسا هشدار داده که آن ممکن است با «سال‌ها تأخیر» انجام شود.

جیم برایدنستاین، مدیر سابق ناسا، نیز اخیراً به یک هیئت سنا گفت که «اگر چیزی تغییر نکند، بسیار بعید است که ایالات متحده از جدول زمانی پیش‌بینی‌شدهٔ چین پیشی بگیرد».

شان دافی، مدیر موقت ناسا، ماه گذشته به خبرنگاران گفت که «آمریکا در گذشته در فضا پیشرو بوده است و ما در آینده نیز به رهبری خود در فضا ادامه خواهیم داد».

او این فرضیه که چین می‌تواند زودتر به ماه برسد را رد کرد.

مدیر موقت ناسا در شبکهٔ ایکس نوشت که آزمایش روز دوشنبه «گام بزرگ دیگری به سوی فرود آمریکایی‌ها در قطب جنوب ماه» است.

ماسک توسعهٔ یک سپر حرارتی مداری که کاملاً قابل استفاده مجدد باشد را سخت‌ترین کار دانسته و گفته که بازسازی سپر حرارتی شاتل فضایی بین پروازها ۹ ماه طول کشیده است.

یکی دیگر از موانع، قابلیت سوخت‌گیری مجدد استارشیپ در مدار، با سوخت فوق‌العاده سرد است، گامی ضروری اما آزمایش‌نشده برای این وسیله برای انجام ماموریت‌ها در اعماق فضا.