سوریه تأیید کرد در «مذاکرات پیشرفته» با اسرائیل برای توافق امنیتی قرار دارد

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان، شامگاه یک‌شنبه در اورشلیم/بیت‌المقدس با نخست‌وزیر اسرائیل دیدار کرد. هم‌زمان احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، از «مذاکرات پیشرفته» دمشق و اسرائیل برای دستیابی به توافق امنیتی خبر داد.

سه منبع اسرائیلی و آمریکایی به سایت اکسیوس گفتند توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان یکشنبه‌شب، دوم شهریور، با بنیامین نتانیاهو در اورشلیم دیدار کرد.

این گزارش حاکی است آقای باراک پس از گفت‌وگو با ران درمر، وزیر امور راهبردی و ییسرائل کاتس، وزیر دفاع، با بنیامین نتانیاهو به گفت‌وگو نشست.

ران درمر ۲۹ مرداد در پاریس با اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه، دیدار کرده و دربارهٔ ترتیبات امنیتی در جنوب سوریه گفت‌وگو کرده بود.

ملاقات هفته گذشته در پاریس دومین دیدار رو در روی وزیران ارشد اسرائیلی و سوری با یکدیگر پس از روی کار آمدن حکومت احمد الشرع در دمشق، ولی اولین ملاقات پس از درگیری‌های مرگبار ماه گذشته در جنوب سوریه بود که در آن ارتش اسرائیل نیز در حمایت از دروزی‌های سوریه، علیه نیروهای دولتی وابسته به حکومت الشرع اقدام کرد.

آمریکا بعد از آن بحران برای انجام دیدار مقامات ارشد اسرائیلی و سوری میانجی‌گری کرده و توماس باراک در مذاکرات وزیران دو کشور حضور داشته است.

ندیم قطیش، مدیرعامل شبکه اسکای‌نیوز عربی، گزارش داد که احمد الشرع شامگاه یکشنبه، دوم شهریور، در دیدار با او و شمار دیگری از روزنامه‌نگاران عرب در دمشق «تأیید کرد» که سوریه در «مذاکرات پیشرفته» با اسرائیل بر سر یک توافق امنیتی قرار دارد و «احتمال دستیابی به چنین توافقی بیشتر از احتمال عدم دستیابی به آن است».

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، یکشنبه‌شب از دیدار احمد الشرع با شماری از چهره‌های رسانه‌ای عرب، از جمله مدیران مؤسسات رسانه‌ای و سردبیران روزنامه‌ها خبر داده بود.

به گزارش اسکای‌نیوز عربی، احمد الشرع در این دیدار تأکید کرده که هرگونه توافق کشورش با اسرائیل بر اساس خطوط جدایی در توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ میلادی خواهد بود.

اسرائیل و سوریه یک سال پس از «جنگ یوم کیپور» پیمان ترک مخاصمه را امضا کرده بودند که تا آخرین روزهای حکومت اسد در سوریه رعایت شد.

اسکای‌نیوز عربی گزارش داد که احمد الشرع افزود هرچند ممکن است اکنون زمان مناسبی برای یک توافق صلح با اسرائیل نباشد، اما در پذیرش هر توافقی که به نفع سوریه و منطقه باشد، «تردید نخواهد کرد».

این گزارش به نقل از احمد الشرع اضافه کرد که حاکمیت سوریه در چنین توافقی محفوظ است و این امر، درها را برای اعتمادسازی و شاید هم رسیدن به توافق صلح باز کند، هر چند که توافق جامع با اسرائیل در شرایط کنونی واقع‌بینانه نیست.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل شامگاه دوم شهریور از اصول یک توافق امنیتی که «انتظار می‌رود میان اسرائیل و سوریه امضا شود»، خبر داد.

این گزارش افزود که بلندی‌های جولان منطقه غیرنظامی اعلام خواهد شد، ورود هرگونه جنگ‌افزار به سوریه که برای اسرائیل تهدید باشد، ممنوع خواهد بود، یک دالان کمک‌های بشردوستانه از مناطق دروزی‌نشین اسرائیل به مناطق دروزی‌نشین جنوب سوریه برقرار خواهد شد و آمریکا و کشورهای خلیج فارس متعهد می‌شوند به بازسازی سوریه که از سال ۲۰۱۱ در جنگ داخلی بوده، کمک کنند.

روزنامه ایندیپندنت عربی هفته گذشته گزارش داد که توافق اسرائیل و سوریه آماده می‌شود تا سوم مهر امسال با نظارت آمریکا به امضا برسد. این تاریخی است که ظاهراً نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس‌جمهور سوریه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا حضور دارند.

اسرائیل و سوریه از ۷۸ سال پیش که اسرائیل تشکیل شده، از نظر فنی با یکدیگر در جنگ بوده‌اند. اسرائیل حدود دو سوم از ارتفاعات جولان سوریه را در «جنگ شش‌روزه» در سال ۱۹۶۷ تصرف و آن را در سال ۱۹۸۱ به خاک خود منضم کرد.

آمریکا در دولت نخست دونالد ترامپ تنها کشور غربی شد که حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت شناخت.

یک سال پس از جنگ «یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳، اسرائیل و سوریه با وجود خصومت با یکدیگر، در مورد خطوط جداکننده‌ای در یک پیمان ترک مخاصمه به توافق رسیدند که حکومت احمد الشرع اکنون بر سر احیای آن تلاش می‌کند.

در پی سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در پاییز پارسال، ارتش اسرائیل به سرعت به پیشروی در ارتفاعات سوریه ادامه داد و جبل الشیخ و مناطق حائلی را نیز که زیر نظارت نیروهای دیده‌بان سازمان ملل بود، به کنترل خود درآورد. اسرائیل هدف از این اقدام را ایجاد یک منطقه غیرنظامی در پایین‌تر از دمشق تا مرز خود اعلام کرد.

اسرائیل که در دو دهه گذشته علیه حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی آن در سوریه اقدام نظامی می‌کرد، گفته است که اجازه نخواهد داد نیروهای متخاصم در امتداد مرزش دوباره مستقر شوند و هم‌زمان تا پیش از این تأکید داشت که نمی‌تواند به دولت جدید سوریه که رهبران آن جهادگرایان اسلامی پیشین هستند، اعتماد کند.

درخواست آمریکا از اسرائیل برای همکاری در طرح خلع سلاح لبنان

به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، توماس باراک در دیدار دوم شهریور با بنیامین نتانیاهو خواهان محدود کردن حملات اسرائیل در لبنان شد.

توماس باراک در آغاز این هفته در جریان سفر به لبنان از اسرائیل خواست در اجرای طرح ارائه‌شدۀ آمریکا به لبنان مشارکت کند که تا پایان سال جاری میلادی ارتش لبنان بتواند گروه شبه‌نظامی حزب‌الله را نیز خلع سلاح کند.

او گفت بر اساس این طرح، که یک «نقشۀ راه» است، اسرائیل با توقف عملیات نظامی در لبنان، به خلع سلاح حزب‌الله در این کشور کمک خواهد کرد.

طرح آمریکا از اسرائیل خواسته است با بیرون بردن نیروهای خود از جنوب لبنان، عملیات زمینی، هوایی و دریایی در لبنان را متوقف کند.

اسرائیل پس از آتش‌بس پاییز سال گذشته به دنبال ۱۳ ماه جنگ شدید با گروه حزب‌الله، همچنان به نیروها و اهداف وابسته به حزب‌الله و برخی شبه‌نظامیان فعال دیگر در لبنان که آن‌ها را «در آستانه انجام تحرکات» علیه امنیت اسرائیل تشخیص دهد، حمله می‌کند.





دفتر بنیامین نتانیاهو هنوز در مورد درخواست‌های توماس باراک اظهارنظر نکرده است. رسانه‌های لبنان در آغاز هفته گفتند که دولت اسرائیل با مخالفت با طرح آمریکا به این دلیل که آن را برای تأمین امنیت خود کافی ندانسته، خواهان ایجاد یک منطقه حائل در مرز اسرائیل و لبنان شده است.

دولت لبنان دو هفته پیش طرح خلع سلاح را با هدف انحصار سلاح در دست ارتش و پلیس این کشور تصویب کرد و نیروهای ارتش لبنان در روزهای گذشته برای تحویل سلاح از شبه‌نظامیان فلسطینی وارد دو اردوگاه برج‌البراجنه و البص در حومه صور شدند.

حزب‌الله که بزرگ‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می‌شود، گفته است که سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و بر سر آن حاضر است وارد «یک جنگ کربلایی» شود.