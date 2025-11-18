مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه ۲۷ آبان به قطعنامه‌ای رأی داد که وزارت دادگستری را موظف می‌کند تا اسناد بیشتری از پرونده‌های خود در مورد تحقیقات مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم‌شده، را منتشر کند.

قطعنامهٔ مجلس نمایندگان که با ۴۲۷ رأی موافق در برابر یک رأی مخالفت به تصویب رسید، دو روز پس از آن به رأی گذاشته شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در چرخشی ناگهانی از جمهوریخواهان کنگره خواست تا به انتشار این اسناد رأی دهند.

این قطعنامه که برای بررسی به سنا فرستاده شد، انتشار تمام اسناد طبقه‌بندی‌نشده در مورد اپستین را الزامی می‌کند.

افکار عمومی و تنش فزاینده در میان جمهوری‌خواهان بر سر پرونده‌های اپستین، روابط بین ترامپ و برخی از سرسخت‌ترین حامیانش را خدشه‌دار کرده بود.

رئیس‌جمهوری آمریکا که پیشتر مخالف انتشار اسناد بود روز ۲۵ آبان در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، خطاب به جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان گفت که به انتشار این پرونده رأی دهند، زیرا «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم».

اعضای دموکرات کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان آمریکا هفتهٔ پیش با انتشار سه ای‌میل‌ مدعی شدند که آقای ترامپ «بیش از آنچه پیشتر تأیید کرده بود»، از سوء‌استفاده‌های جنسی جفری اپستین خبر داشته است.

بر اساس یکی از ای‌میل‌ها که روز ۲۱ آبان منتشر شد، جفری اپستین تأیید کرده بود که آقای ترامپ «ساعت‌های متمادی را در خانهٔ او و با یکی از قربانیان گذرانده بود».

این در حالی است که رئیس‌جمهوری آمریکا هرگونه اطلاع یا دخالت در فعالیت‌های جنجالی دوست سابقش، بخصوص قاچاق جنسی، را رد می‌کند و می‌گوید سال‌ها پیش رابطه‌اش را با این فرد قطع کرده است.

ترامپ روز سه‌شنبه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «تا جایی که به پرونده‌های اپستین مربوط می‌شود... من هیچ ارتباطی با جفری اپستین ندارم. من سال‌ها پیش او را از باشگاهم بیرون انداختم چون فکر می‌کردم او یک منحرف بیمار است».

جفری اپستین علاوه بر محکومیت به‌دلیل قاچاق جنسی، میلیونری بود که در نیویورک زندگی می‌کرد و به‌دلیل ثروت فراوانش با بسیاری از افراد بانفوذ و معروف و ثروتمند رابطه داشت، از نوآم چامسکی و وودی آلن گرفته تا دونالد ترامپ و بیل کلینتون و اندرو، شاهزاده بریتانیایی.

جسد جفری اپستین که به اتهام قاچاق جنسی دختران بازداشت شده بود، شش سال پیش در حالی که در انتظار محاکمه بود، در سلولش در یک زندان فدرال در نیویورک کشف شد. پزشکی قانونی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کرد.