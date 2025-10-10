کاخ سفید روز جمعه ۱۸ مهر اعلام کرد که روند اخراج‌های گسترده کارمندان در سراسر دولت ایالات متحده آغاز شده است.

در پی تعطیلی دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن حدود یک چهارم از بودجه هفت تریلیون دلاری کشور در کنگره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده بود شمار نیروهای کار فدرال را کاهش خواهد داد.

سخنگویان چند وزارتخانه از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت بهداشت، وزارت آموزش، وزارت بازرگانی و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی تأیید کردند که اخراج‌ها آغاز شده، اما هنوز میزان دقیق این تعدیل نیرو مشخص نیست.

طبق گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال در سال جاری در چارچوب طرح کوچک‌سازی دولت که ترامپ اوایل سال جاری میلادی آغاز کرده بود، شغل خود را از دست خواهند داد.

راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «فرایند کاهش نیرو آغاز شده است.» سخنگوی دفتر بودجه این اخراج‌ها را «قابل‌توجه» توصیف کرد، بی‌آن‌که جزئیات بیشتری ارائه دهد.

آقای ترامپ بارها در جریان بن‌بست تعطیلی دولت که روز جمعه وارد دهمین روز خود شد، تهدید کرده بود کارمندان فدرال را اخراج خواهد کرد.

جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره اکثریت دارند، اما برای تصویب لایحه بودجه در سنا به دست‌کم هفت رأی دموکرات نیاز دارند. دموکرات‌ها خواستار تمدید یارانه‌های بیمه درمانی هستند و در برابر فشار دولت دونالد ترامپ مقاومت می‌کنند.

چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، گفت: «تا زمانی که جمهوری‌خواهان جدی نشوند، مسئولیت این وضعیت با خودشان است. هر شغلی که از بین برود، هر خانواده‌ای که آسیب ببیند و هر خدماتی که قطع شود، نتیجه تصمیمات آن‌هاست.»

اتحادیه‌های کارگری نماینده کارمندان فدرال برای توقف اخراج‌ها شکایت کرده‌اند و گفته‌اند این اقدامات در زمان تعطیلی دولت غیرقانونی است. یک قاضی فدرال قرار است ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) به این پرونده رسیدگی کند.

طبق قانون، دولت موظف است ۶۰ روز پیش از اخراج کارکنان اطلاع دهد، هرچند این مدت می‌تواند به ۳۰ روز کاهش یابد.

از سوی دیگر اندرو نیکسون، مدیر ارتباطات وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، اعلام کرد که کارکنان بخش‌های مختلف این وزارتخانه اخطار اخراج دریافت کرده‌اند.

این وزارتخانه با ۷۸ هزار کارمند، وظایفی از جمله اداره برنامه‌های بزرگ بیمه درمانی، نظارت بر شیوع بیماری‌ها، تأمین مالی پژوهش‌های پزشکی و انجام طیف گسترده‌ای از امور مرتبط با سلامت را بر عهده دارد.

به گفته نیکسون، حدود ۴۱ درصد از کارکنان این وزارتخانه در جریان تعطیلی دولت مأمور شده‌اند که سر کار حاضر نشوند، در حالی که بقیه باید بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه دهند.

نیکسون افزود که اخراج‌ها عمدتاً متوجه کارکنانی است که پیش‌تر به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

به گزارش رویترز، یکی از سخنگویان وزارت خزانه‌داری که نخواست نامش فاش شود، گفت که اخراج‌ها در این وزارتخانه نیز آغاز شده است.

مقام‌های رسمی همچنین تأیید کردند که تعدیل نیرو در وزارت آموزش که ترامپ وعده داده آن را به‌طور کامل تعطیل کند و وزارت بازرگانی، که مسئول پیش‌بینی وضعیت هوا، گزارش‌های داده‌های اقتصادی و سایر وظایف است، در حال انجام است.

رسانه‌های دیگر نیز از اخراج‌ها در آژانس حفاظت از محیط زیست، وزارت انرژی، وزارت کشور و وزارت مسکن و توسعه شهری خبر داده‌اند، اما سخنگویان این نهادها هنوز به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

وزارت امنیت داخلی نیز اعلام کرد که اخراج‌ها در آژانس امنیت سایبری و زیرساخت در حال انجام است؛ نهادی که پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ مورد خشم ترامپ قرار گرفت، زیرا مدیر آن اعلام کرده بود هیچ مدرکی دال بر دستکاری در سامانه‌های رأی‌گیری وجود ندارد.