ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا کنسرت مشترکی را از راه دور زیر نظر رهبر ارکستر جوانان اروپا به نشانه همبستگی در مقابله با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا اجرا می‌کنند.

خبرگزاری ایسنا روز پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا اعلام کرد که در این کنسرت مشترک، سمفونی شماره ۹ بتهوون معروف به «سرود شادی» اجرا خواهد شد.

بنا به این گزارش، قرار است هر یک از نوازندگان بخش‌های مربوط به خود را در خانه و زیر نظر پائولو اولمی، رهبر ارکستر جوانان اروپا، بنوازد و حاصل کار برای انتشار در فضای مجازی و پخش تلویزیونی آماده شود.

پائولو اولمی که از سال ۱۹۷۹ رهبری ارکستر جوانان اروپا را بر عهده دارد، در سال ۲۰۱۷ در برگزاری کنسرت سالانه عید پاک شهر راونا در ایتالیا، رهبری ارکستری متشکل از نوازندگان ارکستر سمفونی تهران و ارکستر اروپایی جوانان را عهده‌دار بود.

ارکستر سمفونیک تهران قدیمی‌ترین ارکستر سمفونیک ایران است که سال ۱۳۱۲ به همت غلامحسین مین‌باشیان آغاز به کار کرد. از مرداد ۱۳۹۵ شهرداد روحانی به عنوان رهبر ثابت این ارکستر انتخاب شده‌ است.

در روزهای خانه‌مانی به دلیل شیوع ویروس کرونا، هنرمندان زیادی در بسیاری کشورها با برگزاری کنسرت رایگان از راه دور به ابراز همبستگی و همدلی با مردم روی آورده‌اند.

مشهورترین اجرا، کنسرت آنلاین آندره‌آ بوچلی، خواننده معروف اپرا، در روز ۲۴ فروردین و همزمان با روز عید پاک مسیحیان بود که در کلیسای جامع شهر میلان برگزار شد و رکورد پنج میلیون بیننده آنلاین و ۳۲ میلیون بیننده در ۲۴ ساعت را در شبکه اجتماعی یوتیوب ثبت کرد.

در ایران نیز، پیش از این، اعضای ارکستر ملی ایران، جداگانه و در خانه، قطعه معروف «سبکبال»، اثر حسین دهلوی را نواخته‌ و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند.

پس از آن، اعضای گروه کر شهر تهران نیز با شعار «در خانه بمانیم، ما دنیاییم»، در خانه و با موبایل، آهنگ معروف و جهانی We Are The World را ضبط و منتشر کردند.

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا اعلام کرده است که کنسرت مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا علاوه‌ بر شبکه‌های اجتماعی از شبکه سراسری تلویزیون ایتالیا (Rai) نیز پخش خواهد شد.

در تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش ساز و پخش صدای زن ممنوع است.