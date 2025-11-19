حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ بازدید نتانیاهو از نیروهای اسرائیلی در خاک سوریه

ارتش اسرائیل بار دیگر حملاتی را علیه چند شهر در جنوب لبنان انجام داد. هم‌زمان رسانه‌های اسرائیلی از بازدید نخست‌وزیر اسرائیل از نیروهای نظامی این کشور در داخل خاک سوریه خبر دادند.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه ۲۸ آبان اعلام کرد که مواضع «زیرساختی» حزب‌الله لبنان در شهرهای دیرکیفا و شحور را هدف قرار داده است. پیش از این حملات، ارتش اسرائیل نقشه‌هایی منتشر کرده و از ساکنان این مناطق خواسته بود فوراً شهر را ترک کنند.

این حملات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که در حملۀ اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی عین‌الحلوه در جنوب لبنان ۱۳ نفر کشته شدند؛ حمله‌ای که مرگبارترین حمله از زمان برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله ارزیابی شد.

اسرائیل حزب‌الله را به انجام فعالیت‌هایی متهم کرده است که نقض آتش‌بس محسوب می‌شود و ادعا می‌کند حملات مکررش با هدف حفظ آتش‌بس انجام می‌گیرد.

در مقابل، مقامات لبنان که تحت فشار شدید ایالات متحده و به دلیل نگرانی از گسترش حملات اسرائیل، روند خلع‌سلاح حزب‌الله را آغاز کرده، می‌گوید اسرائیل با حملاتش و همچنین با نگه داشتن نیروهایش در پنج منطقۀ استراتژیک در جنوب لبنان، آتش‌بس را نقض می‌کند.

این در حالی است که حزب‌الله مخالفت خود با خلع‌سلاح را اعلام کرده است.

یک سال از آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله، پس از بیش از یک‌ سال درگیری از پاییز ۲۰۲۳، گذشته است.

وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که یک نفر در حملۀ پهپادی اسرائیل به خودرویی در منطقۀ طیری کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند؛ حمله‌ای که اسرائیل می‌گوید یک عضو حزب‌الله را هدف قرار داده است.

گزارش‌ها حاکی است که هنگام این حمله، یک اتوبوس دانشگاهی حامل ۲۶ دانشجو از محل عبور می‌کرد و شماری از آنان زخمی شدند.

بازدید نتانیاهو از نیروهای اسرائیلی مستقر در سوریه

درحالی‌که تنش در مرز لبنان ادامه دارد، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه ۲۸ آبان از نیروهای اسرائیلی مستقر در خاک سوریه بازدید کرد.

به‌گفتۀ سخنگوی دولت اسرائیل، گیدئون سعار وزیر خارجه، ییسرائل کاتس وزیر دفاع، ایال زمیر رئیس ستاد ارتش و دیوید زینی رئیس شین‌بت در این بازدید نتانیاهو را همراهی کردند.

از زمان سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه، اسرائیل نیروهای خود را در منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان، که نیروهای اسرائیلی و سوری را از هم جدا می‌کند، حفظ کرده است.