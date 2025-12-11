ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، می‌گوید با اعضای پارلمان این کشور دربارهٔ امکان برگزاری انتخابات گفت‌وگویی «مفصل و پربار» داشته است.

زلنسکی یک روز پیشتر، در چرخشی نسبت به مواضع پیشین خود، به خبرنگاران گفته بود پارلمان را تشویق خواهد کرد تا قانونی برای برگزاری انتخابات در دوران حکومت نظامی تدوین کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده برای برگزاری انتخابات در اوکراین فشار می‌آورد، هرچند چنین اقدامی در زمان جنگ براساس قوانین این کشور ممنوع است.

زلنسکی شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر در یک پیام ویدئویی خطاب به مردم کشورش گفت که اوکراین، برای برگزاری انتخابات، به تضمین‌های امنیتی قوی از سوی متحدان خود به‌ویژه واشینگتن نیاز دارد.

او افزود: «اگر شرکا، از جمله شریک کلیدی ما در واشینگتن، این‌قدر زیاد و مشخص دربارهٔ انتخابات در اوکراین و برگزاری انتخابات در وضعیت حکومت نظامی صحبت می‌کنند، ما باید پاسخ‌های حقوقی و روشن اوکراینی به همهٔ پرسش‌ها و تردیدها ارائه دهیم.»

اشارهٔ او به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بود که گفته بود کی‌یف از جنگ به عنوان بهانه‌ای برای طفره رفتن از برگزاری انتخابات استفاده می‌کند.

زلنسکی افزود: «این کار آسانی نیست، اما فشار در این زمینه قطعاً چیزی نیست که به آن نیاز داشته باشیم... چالش‌های امنیتی به شرکا بستگی دارد، پیش از همه به آمریکا. اما چالش‌های سیاسی و حقوقی را خود اوکراین باید پاسخ دهد، و خواهد داد.»

حدود دو هفته پیش، پوتین در یک سخنرانی گفته بود چون زلنسکی در نزدیک به چهار سالی که از جنگ می‌گذرد انتخابات برگزار نکرده، بنابراین رهبری‌اش «نامشروع است» و به همین دلیل «امضای قرارداد با کی‌یف قانوناً غیرممکن است».

بر اساس قوانین اوکراین، در زمانی که حکومت نظامی برقرار است، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات پارلمانی و محلی نباید برگزار شوند.

با این حال، کاخ سفید از اوکراین خواسته است انتخابات برگزار کند و دونالد ترامپ به‌تازگی در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو گفته بود «زمانش رسیده» است.

حالا زلنسکی می‌گوید، در صورت رفع چالش حقوقی و قانونی، انتخابات می‌تواند ۶۰ تا ۹۰ روز پس از فراهم شدن تضمین‌های امنیتی برگزار شود تا رأی‌گیری برای مردم اوکراین ایمن باشد.

اظهارات زلنسکی در بحبوحهٔ مذاکرات فشرده برای پایان دادن به تهاجم گستردهٔ روسیه علیه اوکراین بیان می‌شود که در آستانهٔ چهارساله شدن است. مقام‌های اوکراینی با طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده که به‌گفتهٔ آن‌ها به‌شدت به نفع روسیه است، مخالفت کرده‌اند.

در این میان، پیشنهاد برگزاری انتخابات نیز همواره رد شده است و مقام‌های اوکراینی می‌گویند با وجود حملات روزانهٔ هوایی روسیه، هزاران سرباز در خط مقدم و میلیون‌ها آواره، چنین کاری ناممکن است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیشتر اوکراینی‌ها مخالف برگزاری انتخابات در زمان جنگ هستند، هرچند از آن‌جا که آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۹ برگزار شد، برخی خواهان تغییر در دولت برای میدان دادن به ایده‌های تازه‌اند.

این در حالی است که محبوبیت گستردهٔ زلنسکی در هفته‌های اخیر کاهش یافته، به‌ویژه پس از رسوایی بزرگ فساد که به استعفای آندری یرماک، مشاور پرنفوذ او، انجامید.

همزمان در میدان نبرد و در مذاکرات، مقام‌های روسی معتقدند دست برتر را دارند، ضمن آن‌که طرح ۲۸‌بندی پیشنهادی ایالات متحده تا حد زیادی مواضع سخت‌گیرانه‌ای را تکرار می‌کند که مسکو از پیش از تهاجم نیز بر آن پافشاری داشت.

در تازه‌ترین تحول در باب مذاکرات، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه ۱۹ آذر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دربارهٔ تازه‌ترین تلاش‌های واشینگتن برای برقراری صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین تلفنی گفت‌وگو کردند.

رهبران این سه کشور اروپایی از تلاش‌های واشینگتن به‌عنوان «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» در جنگ اوکراین یاد کردند.