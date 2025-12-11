دادگاه نظامی پاکستان رئیس پیشین «سازمان اطلاعات بینسرویسها»ی این کشور را به اتهاماتی ازجمله مداخله در سیاست به ۱۴ سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد.
این حکم در کشوری که ارتش آن بیش از سه دهه بهطور مستقیم حکومت را در اختیار داشته، از نادرترین محکومیتها علیه یک ژنرال بانفوذ به شمار میرود.
ارتش پاکستان روز پنجشنبه ۲۰ آذر در بیانیهای اعلام کرد که ژنرال فائز حمید پس از «روندی طولانی و دشوار» در چهار مورد اتهامی شامل مداخله در سیاست، نقض قانون اسرار رسمی، سوءاستفاده از منابع دولتی و وارد آوردن خسارت غیرقانونی به اشخاص، مجرم شناخته شده است.
فائز حمید در دوران نخستوزیری عمران خان، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، ریاست سازمان اطلاعات بینسرویسها (آیاسآی) را بر عهده داشت و از متحدان نزدیک عمران خان بهشمار میرفت.
پاکستان چندین نهاد اطلاعاتی دارد، اما سازمان اطلاعات بینسرویسها قدرتمندترین و بانفوذترینِ آنها است.
عمران خان، نخستوزیر سابق این کشور، پس از آنکه حمایت فرماندهان ارشد ارتش را از دست داد، در سال ۲۰۲۲ با رأی عدم اعتماد از قدرت برکنار شد و اکنون به اتهاماتی ازجمله فساد در زندان است.
بهگفتهٔ مقامهای رسمی، فائز حمید، علاوه بر پروندهٔ کنونی، در پروندهای جداگانه نیز بهدلیل نقش احتمالی در اعتراضات گستردهٔ حامیان عمران خان در مه ۲۰۲۳ که منجر به حمله به دهها تأسیسات و دفتر نظامی شد، تحت پیگرد قرار دارد.
عطاءالله طارق، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، گفت فائز حمید با عبور از «خطوط قرمز» در پی ایجاد هرجومرج سیاسی در کشور بوده و بهعنوان مشاور غیررسمی حزب «تحریک انصاف» عمران خان فعالیت میکرد.
ارتش پاکستان در سال ۲۰۲۳ فائز حمید را به دلیل «تخلفات متعدد» از قانون ارتش از درجات نظامیاش خلع کرده بود.
حمید که زمانی یکی از گزینههای اصلی برای تصدی مقام فرماندهی کل ارتش محسوب میشد، روابط نزدیکی نیز با طالبان افغانستان داشت و پس از بازگشت آنان به قدرت در کابل در اوت ۲۰۲۱ گفته بود که این تحول «بهخوبی پیش خواهد رفت».
ارتش پاکستان در هفت دهه استقلال این کشور بیش از ۳۰ سال بهطور مستقیم بر امور حکومتی تسلط داشته و همچنان نقشی تعیینکننده در شکلگیری و سقوط دولتها ایفا میکند.