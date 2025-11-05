اروپا: از نامزدی گرجستان برای عضویت در اتحادیه «تنها اسمی» باقی مانده است

کمیسیون اروپا با انتشار یک ارزیابی تازه دربارهٔ وضعیت گرجستان در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا، این کشور را به «عقب‌گرد جدی از معیارهای دموکراتیک» متهم کرد.

این گزارش نتیجه‌گیری کرده که از نامزدی این کشور برای عضویت در این بلوک سیاسی، «چیزی بیش از یک اسم» باقی نمانده است.

در گزارش سالانه‌ای که سه‌شنبه سیزدهم آبان‌ماه در مورد ۱۰ کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا منتشر شد، کمیسیون اروپا تأکید کرده که به‌رغم تمایل گسترده مردم گرجستان برای عضویت در اتحادیه اروپا، سرکوب مخالفان و رقبای سیاسی از سوی دولت این کشور و چرخش سیاست‌های تفلیس به سمت مسکو، عملاً روند پیشرفت پرونده نامزدی گرجستان را متوقف کرده است.

از سوی دیگر ارزیابی کمیسیون اروپا از وضعیت نامزدی مونته‌نگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی بسیار مثبت است؛ تا حدی که از احتمال عضویت این کشورها در اتحادیه ظرف پنج سال آینده، البته مشروط به ادامه روند اصلاحات سخن گفته است.

مارتا کاس، مسئول توسعه اتحادیه اروپا در زمان ارائه این ارزیابی سالانه گفت: «وضعیت در گرجستان با توجه به عقبگردهای جدی از معیارهای دموکراتیک، به شدت تغییر کرده و از نظر کمیسیون، گرجستان تنها روی کاغذ نامزد عضویت به‌شمار می‌آید».

روابط اتحادیه اروپا و گرجستان از زمان تصویب قوانین ناقض حقوق همجنسگرایان و سایر اقلیت‌های جنسی، و همین‌طور تصویب قانون موسوم به «عوامل خارجی»، مشابه قانونی در روسیه، تنش‌آلود شد.

روابط دوجانبه به دنبال انتخابات پارلمانی گرجستان در سال گذشته بدتر هم شد؛ انتخاباتی که در نتیجه آن، حزب «رؤیای گرجی» بر مسند قدرت باقی ماند و سپس با در پیش‌گرفتن سیاست‌هایی که از نظر بروکسل نشانه تمایل تفلیس به مسکو به‌شمار می‌آید، تصمیم به توقف گفت‌وگوهای مرتبط با عضویت در اتحادیه اروپا گرفت.

چندین چهره برجسته مخالفان دولت گرجستان به زندان افتاده‌اند و نیروهای امنیتی، بازداشت معترضان و حاضران در تظاهرات ضد دولتی را تشدید کرده‌اند.

حزب رؤیای گرجی ادعا می‌کند که همچنان به پیوستن به اتحادیه اروپا علاقه‌مند است؛ اما تنها به شرطی که بتواند آنچه را که «ارزش‌های سنتی مسیحیت ارتدکس گرجستان» می‌خواند، حفظ کرده و مجاز به ادامه روابط دوستانه‌اش با روسیه باشد.

پاوِل هِرژینسکی، نماینده اتحادیه اروپا در گرجستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران در تفلیس، با اشاره به یافته‌های گزارش تازه کمیسیون تأکید کرد که «گرجستان دیگر در مسیر عضویت در اتحادیه نیست؛ نه در سال ۲۰۳۰ و نه پس از آن.»

در سایه افزایش نگرانی‌ها از نفوذ فزاینده چین و روسیه در بخش‌هایی از اروپای شرقی، اتحادیه اروپا مصمم است که با الحاق تعداد بیشتری از کشورها، از حفظ حوزه نفوذش اطمینان حاصل کند.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آستانه انتشار ارزیابی تازه کمیسیون از وضعیت نامزدی ۱۰ کشور، بر «منافع گسترش اتحادیه» تأکید کرد.

مارتا کاس مسئول توسعه اتحادیه اروپا در توضیح ارزیابی تازه، مونته‌نگرو را به عنوان کشوری کوچک با جامعه بزرگی از روس‌ها و روس‌تبارها، که توانسته بیشترین اصلاحات مورد نظر اتحادیه را اعمال کند، ستود.

خانم کاس همچنین از آلبانی و مولداوی بخاطر «پیشرفت بی‌سابقه» و «شتاب فوق‌العاده‌شان» در این مسیر تقدیر کرد.

این مقام ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به این‌که اوکراین، «تعهدش برای پیوستن به اتحادیه» را نشان داده، تأکید کرد که کی‌یف باید جلوی هرگونه احتمال عقب‌گرد، بخصوص در قبال فساد را بگیرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با استقبال از این گزارش، آن را «بهترین ارزیابی از وضعیت کشورش» تاکنون خواند و ادعا کرد که این ارزیابی نشان می‌دهد که کی‌یف با وجود درگیربودن در جنگ تمام‌عیار با روسیه، همچنان روند اصلاحات و تغییرات مطابق با استانداردهای اروپایی را ادامه می‌دهد.