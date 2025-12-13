مقام‌های قضایی ایران از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان و بازداشت ۱۸ نفر از خدمه آن به اتهام «حمل میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق» خبر دادند.

رسانه‌های ایران روز شنبه ۲۲ آذر گزارش دادند که این نفتکش روز جمعه در آب‌های دریای عمان توقیف شده و، به گفته مقام‌های ایرانی، حامل حدود شش میلیون لیتر سوخت قاچاق بوده است.

بر اساس این گزارش، همه ۱۸ خدمه کشتی، شامل کاپیتان کشتی، پس از توقیف بازداشت شده و «جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحت نظر هستند.»

به نوشتۀ خبرگزاری تسنیم، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفت که این نفتکش خارجی در محدوده غرب جاسک و در آب‌های تحت حاکمیت ایران متوقف و بازرسی شده است.

او از کشور خارجی مالک کشتی نام نبرد اما به گفته او، کشتی به دلیل «تخلفات متعدد دریانوردی» و نقص در مدارک قانونی محموله توقیف شده است.

قهرمانی حجم سوخت کشف‌شده را معادل ظرفیت حدود ۲۰۰ لنج یا ۲۰۰۰ خودروی نیسان عنوان کرد.

به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، این نفتکش علاوه بر «حمل سازمان‌یافته سوخت قاچاق»، مرتکب تخلفاتی چون «بی‌توجهی به دستور توقف مأموران، تلاش برای فرار، نداشتن اسناد دریانوردی و مدارک محموله، خاموش کردن رادار و تخریب عمدی تجهیزات کشتی در زمان توقیف» شده است.

ایران سابقهٔ توقیف کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس را دارد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سال‌ها، بیش از همه نفتکش‌های توقیفی را به حمل سوخت قاچاق متهم کرده؛ اتهامی که نه شواهد و مدارکی برای آن ارائه کرده و نه بعدا ثابت شده است.

ازجمله روز ۲۳ آبان، سپاه پاسداران یک روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره انحراف مسیر یک نفتکش از امارات به سوی آب‌های ایران، توقیف نفتکش خارجی «تالارا» را تأیید کرد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد با «دستور قضایی» و به دلیل «تخلفات» نامشخص، نفتکش حامل حدود ۳۰ هزار تن محموله پتروشیمی به مقصد سنگاپور به لنگرگاه هدایت شده است.