هنر «آینهکاری در معماری ایرانی» در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت شد. همزمان گزارشها حاکی از ثبت جهانی «هنر مینیاتور به سبک بهزاد» به نام کشور افغانستان است.
ثبت هنر «آینهکاری در معماری ایرانی» نخستین ثبت جهانی ایران در زمینهٔ معماری ایرانی در میراث فرهنگی ناملموس است و با این کار عنوان معماری ایرانی نیز در اسناد یونسکو قرار گرفت.
با ثبت این اثر تعداد عنصرهای ثبت جهانی ایران در زمینه میراث فرهنگی ناملموس به ۲۷ عنصر رسید.
این ثبت در جریان بیستمین نشست کمیتهٔ بین دولتی پاسداری از میراث ناملموس یونسکو که در شهر دهلی هند در حال برگزاری است، با تصویب این کمیته صورت گرفت.
پروندهٔ «هنر آینهکاری در معماری ایرانی» فروردین سال ۱۴۰۳ از سوی ایران به یونسکو ارائه شده بود.
هنر آینهکاری ترکیبی از چندین مهارت از طراحی و آینهکاری و گچبری گرفته تا نقاشی و موزاییککاری است. در جوامع سنتی، آینه و آب نمادهای پاکی و روشنایی هستند و آینهکاری مظهر اهمیت نور و روشنایی است.
ایران پیشتر موفق شده بود هنرها و مهارتهای دیگری چون ردیف موسیقی ایرانی، تعزیه، نقالی و داستانسرایی نمایشی در ایران، نوروز، آیینهای پهلوانی یا زورخانهای، فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، قالیشویی، چوگان، نگارگری ایرانی، یلدا و جشن مهرگان را در فهرست یونسکو ثبت کند.
«مینیاتور به سبک بهزاد» به نام افغانستان ثبت جهانی شد
گزارشها حاکی از ثبت جهانی «هنر مینیاتور به سبک بهزاد» به نام کشور افغانستان در یونسکو است.
افغانستان این پرونده را در سال ۲۰۲۱ برای ثبت در یونسکو معرفی کرده بود و ثبت آن به نام این کشور در بیستمین نشست کمیتهٔ بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو که از ۱۶ آذرماه در هند آغاز شده، صورت گرفت.
خبرگزاری ایسنا نوشته اقدام افغانستان برای ثبت هنر مینیاتور به سبک بهزاد در یونسکو به نام خود، مدتی است در ایران واکنشبرانگیز شده است.
علیرضا ایزدی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این باره به ایسنا گفته بود که «اگر افغانستان بخواهد مکتبی را تحت عنوان "مکتب بهزاد/ هرات"، ثبت کند، باید بیاید با ما بنشیند و رضایت ایران را بگیرد.»
بهگفتۀ او، «نقاشی ایرانی، پیشتر تحت عنوان "نقاشی ایرانی" در یونسکو ثبت شده است. ما پروندهٔ جهانی "نقاشی ایرانی" را ارائه دادیم و به ثبت رساندیم.»
ایران سال ۱۳۹۹ و در پانزدهمین اجلاس کمیته جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو هنر نگارگری (نقاشی ایرانی) را به صورت مشترک با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکستان در فهرست جهانی یونسکو ثبت کرده بود.
به گفتۀ مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور، «در افغانستان میتوانند ذیل پرونده ما (نقاشی ایرانی) بگویند این سبک و سیاق در افغانستان هم رواج دارد. اما آنچه متعلق به ایران است، بهزاد با آن شکل و شمایل و ویژگیها، بدون نام ایران نمیتواند ثبت شود.»