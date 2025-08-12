معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی می‌گوید مذاکرات مستقیم با آمریکا تحت «شرایط مناسب» ممکن است و افزوده که ایران از غنی‌سازی اورانیوم نمی‌گذرد و «طرح غنی‌سازی صفر یک شوخی بزرگ است».

محمدرضا عارف روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد با اشاره به مذاکرات هسته‌ای تهران با ایالات متحده در ماه‌های گذشته گفت که «رفتار نظام جمهوری اسلامی در مذاکرات در مسیری است که مردم می‌خواهند».

تهران و واشینگتن تا پیش از حملات خرداد و تیرماه اسرائیل و آمریکا به ایران، پنج دور مذاکره برای دستیابی به توافقی در زمینه پرونده‌ٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام دادند، اما به‌دنبال جنگ ۱۲ روزه، ششمین دور این گفت‌وگوها متوقف شد.

هر دو کشور، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کردند اما تهران این ادعا را رد کرده است.

آقای عارف در اظهارات خود با بیان این‌که «اگر شرایط مناسب باشد می‌توان با عزت مذاکرات مستقیم انجام داد»، تصریح کرد: «باید دید کشورهایی که با آمریکا مذاکره کردند تا چه میزان توانستند به منافعی برسند».

دور قبلی گفت‌وگوهای بین ایران و واشینگتن «غیرمستقیم» بود و عمان نقش میانجی را بین دو کشور داشت.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در هشت هفتهٔ گذشته بارها تهدید کرده که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را ازسر بگیرد، ایالات متحده بار دیگر حمله خواهد کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارند که غنی‌سازی اورانیوم را دنبال کنند.

با این حال، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۹ مرداد با اشاره به حملهٔ آمریکا به سه تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان گفت: «خب آمد و زد؛ الان برویم درست کنیم دوباره می‌آید می‌زند».

او خطاب به مخالفان مذاکره گفت که «اگر حرف نزنی چه کار خواهی کرد؟ می‌خواهی بجنگی؟»

عزیز غضنفری، جانشین معاون سیاسی سپاه، در یادداشتی که وبسایت «بصیرت» متعلق به معاونت سیاسی سپاه منتشر کرده، به اظهارات آقای پزشکیان واکنش نشان داده و گفته که «عرصه سیاست‌ خارجی جایی برای بیان هر واقعیتی نیست».

او افزوده است: «مخاطرات بیان عبارت‌های نادرست توسط مسؤلان بلندپایه دولتی، بیش و پیش از همه دامن خود دولتی‌ها را می‌گیرد و کار را برای کنش‌گری آنان در عرصه بسیار پیچیده و نفس‌گیر سیاست‌خارجی و حتی سیاست داخلی دشوار می‌سازد».

به گفتهٔ غضنفری، «متأسفانه اشتباهات کلامی رئیس‌جمهور، مخصوصا در بحبوبهٔ حوادث مهم و سرنوشت‌ساز، زیاد شده و گاه آسیب‌هایی را به حوزه امنیت ملی وارد ساخته است».

در همین حال، مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ژاپنی «کیودو» گفته که تهران «در ازای لغو تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌هایی بر توسعه هسته‌ای را برای مدت معینی می‌پذیرد».