رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گزارش داد که شبکهٔ تلفن همراه افغانستان، ۴۸ ساعت پس از قطعی سراسری اینترنت و تلفن، بار دیگر فعال شده است.

بر اساس این گزارش، شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت در کابل و همچنین استان‌های خوست، قندهار و هرات، اندکی روز چهارشنبه ۹ مهر پس از عملیاتی شدن مجدد یک شبکه دولتی در شهر جنوبی قندهار، دوباره برقرار شده است.

طالبان هنوز به طور رسمی در مورد این خبر ابراز نظر نکرده است.

حکومت طالبان عصر هفتم مهر فیبر نوری یا اینترنت پرسرعت را در افغانستان قطع کرد که باعث اختلال در شبکه‌های مخابراتی نیز شد.

طالبان در آن زمان دلیلی برای این اقدام ارائه نکردند، اما پیش از این برخی مقام‌های آنان محدودیت در دسترسی به اینترنت در برخی ولایات را تصمیم ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، خوانده و گفته بودند که این تصمیم برای جلوگیری از فعالیت‌های «غیراخلاقی» گرفته شده است.

قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان با موج گسترده‌ای از انتقادات داخلی و خارجی مواجه شد.

بسیاری از کسب‌وکارها از جمله بانک‌ها، اداره‌های پست و بازارها به‌دلیل قطع اینترنت دچار اختلال شدند و بیمارستان‌ها مجبور بودند که بدون دسترسی به سوابق بیماران اقدام به جراحی کنند.