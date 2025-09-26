بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یک روز قبل از بازگشت احتمالی تحریمهای بینالمللی علیه تهران، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواست اجازه ندهد ایران برنامههای هستهای و نظامی خود را بازسازی کند.
او روز جمعه چهارم مهر با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: «ما یک تهدید وجودی علیه ایران، علیه اسرائیل، و تهدید مهلکی علیه جهان متمدن را از میان برداشتیم. ما ابر تاریکی را برداشتیم که میتوانست جان میلیونها و میلیونها نفر را بگیرد، اما خانمها و آقایان، باید هوشیار بمانیم.»
آقای نتانیاهو افزود: «نباید اجازه دهیم ایران ظرفیتهای نظامی ـ هستهای و ذخایر اورانیوم غنیشده خود را بازسازی کند. این ذخایر باید از میان برداشته شوند و فردا، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران باید بازگردانده شوند.»
تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران قرار است روز شنبه ساعت ۸ بعدازظهر به وقت منطقه شرقی ایالات متحده (۰۰۰۰ به وقت گرینویچ) دوباره اعمال شوند. این اتفاق پس از آنکه فرانسه، بریتانیا و آلمان روند ۳۰ روزه «سازوکار ماشه» را آغاز کردند، رخ خواهد داد.
سه کشور اروپایی عضو توافق برجام ایران را متهم کردهاند که به تعهدات خود در آن توافق که در سال ۲۰۱۵ منعقد شد و هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود، پایبند نبوده است.
ایران درخواست یا تمایل به ساخت سلاح هستهای را تکذیب میکند.
روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواستهاند روز جمعه پیشنویس قطعنامهای که اعمال مجدد تحریمها علیه ایران را شش ماه به تعویق میاندازد، به رأی بگذارد.
قطعنامهٔ پیشنهادی این دو کشور در شورای امنیت به حداقل ۹ رأی موافق و عدم وتو از سوی بریتانیا، فرانسه یا ایالات متحده نیاز دارد.
تشکیل کشور فلسطین برای اسرائیل «خودکشی ملی» است
بنیامین نتانیاهو همچنین در سخنرانی خود تشکیل کشور فلسطین را بهشدت رد کرد و به نمایندگان کشورهایی که در سالن باقی مانده بودند گفت این اقدام به معنای «خودکشی ملی» برای اسرائیل خواهد بود.
او خطاب به کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، گفت: «اسرائیل اجازه نخواهد داد شما یک دولت تروریستی را به ما تحمیل کنید. ما فقط به این دلیل که شما جرات رویارویی با رسانههای متخاصم و جمعیتهای یهودستیز تشنهٔ خون اسرائیل را ندارید، دست به خودکشی ملی نخواهیم زد.»
نخستوزیر اسرائیل در واکنش به تصمیم اخیر برخی کشورها برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین افزود: «تصمیم ننگین شما تروریسم علیه یهودیان و علیه مردم بیگناه در سراسر جهان را تشویق خواهد کرد.»
سخنان نتانیاهو پس از آن ایراد شد که دهها نماینده از کشورهای مختلف، همزمان با آغاز سخنرانی او، بهطور دستهجمعی سالن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند.
به گزارش اسوشیتدپرس، حین سخنرانی نخستوزیر اسرائیل، فریادهایی نامفهوم در سالن پیچید و در بخشهای دیگر سالن صدای تشویق شنیده شد.
هیئت ایالات متحده، که حامی بنیامین نتانیاهو است، در جای خود باقی ماند. با این حال، قدرتهای معدود حاضر همچون آمریکا و بریتانیا، هیچیک از مقامات عالیرتبه یا حتی سفیر خود در سازمان ملل را به سالن اعزام نکردند و جایگاهها با حضور دیپلماتهای ردهپایین و جوان پر شده بود.
در تحولی چشمگیر، استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و چند کشور دیگر در روزهای اخیر تصمیم به بهرسمیت شناختن کشور فلسطین گرفتند.
این کشورها اعلام کردند چنین اقدامی برای حفظ امکان تحقق راهحل دو کشوری در مناقشه اسرائیل و فلسطین و نیز برای کمک به پایان دادن به جنگ ضروری است.
آقای نتانیاهو در واکنش به تصمیم این کشور در سخنرانی خود گفت: «این هفته رهبران فرانسه، بریتانیا، استرالیا، کانادا و کشورهای دیگر، بدون هیچ شرطی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. آنان این کار را پس از جنایاتی انجام دادند که در ۷ اکتبر توسط حماس رخ داد.»
او سپس مدعی شد که «در همان روز نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت فلسطین» از حمله گروه افراطی حماس «تمجید» کردند.
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «میدانید رهبرانی که این هفته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، چه پیامی به فلسطینیها دادند؟ پیام کاملاً روشنی است: کشتن یهودیان سود دارد.»
او پس از رهبران عرب و مسلمان پشت تریبون رفت؛ رهبرانی که در همین هفته اسرائیل را به نسلکشی و ارتکاب جنایتهای جنگی در غزه متهم کرده بودند. دولت اسرائیل این اتهامات را بهشدت رد کرده است.
گروه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمله به خاک اسرائیل ۱۲۰۰ نفر را کشت و حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پی این حمله، تهاجم به نوار غزه را آغاز کرد که به گفته مقامهای حماس تاکنون بیش از ۶۵ هزار فلسطینی را به کشتن داده است.