وزرای هشت کشور اصلی اوپک‌پلاس، از جمله عربستان سعودی و روسیه، با افزایش ۱۳۷ هزار بشکه‌ای تولید نفت خود در ماه دسامبر موافقت کردند.

بر اساس توافق اعضای سازمان اوپک و کشورهای هم‌پیمان به رهبری روسیه، موسوم به اوپک‌پلاس، که روز یک‌شنبه، ۱۱ آبان، حاصل شد قرار است پس از دسامبر ۲۰۲۵ این روند افزایشی متوقف شود.

در بیانیه اوپک‌پلاس آمده است که این هشت کشور همچنین تصمیم گرفته‌اند که «پس از دسامبر، با توجه به تغییر و نوسان در عرضه، افزایش‌ تولید را در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس ۲۰۲۶ متوقف کنند».

این اقدام بخشی از تلاش گروه تولیدکنندگان اوپک‌پلاس برای کنترل برنامه بازپس‌گیری سهم بازار خود است، زیرا نگرانی‌هایی درباره افزایش مازاد عرضه وجود دارد.

طرفین توافق همچنین تأکید کرده‌اند که کاهش ۱.۶۵ میلیون بشکه‌ای قبلی ممکن است به صورت جزئی یا کامل و با توجه به تغییرات شرایط بازار، به تدریج بازگردانده شود.

وزرای هشت کشور عضو اوپک‌پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی، عراق، کویت، عمان، قزاقستان و الجزایر، پیشتر تولید نفت را روزانه ۱.۶۵ میلیون بشکه کاهش داده بودند.

از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون، سقف تولید روزانه این گروه حدود ۲.۹ میلیون بشکه، معادل حدود ۲.۷ درصد از عرضه جهانی، افزایش پیدا کرد اما بار دیگر از ماه اکتبر به بهانه پیش‌بینی مازاد عرضه سرعت افزایش تولید آنها کاهش یافت.

قیمت نفت خام برنت اواخر ماه گذشته میلادی، اکتبر، به پایین‌ترین سطح خود در پنج ماه اخیر رسید و حدود ۶۰ دلار در هر بشکه معامله شد؛ دلیل این کاهش، نگرانی‌ها درباره احتمال مازاد عرضه بود.

تحریم‌های تازه غرب علیه روسیه، یکی از اعضای اوپک‌پلاس، این گروه را با چالش روبه‌رو کرده، زیرا مسکو ممکن است پس از اعمال محدودیت‌های جدید آمریکا و بریتانیا بر «روس‌نفت» و «لوک‌اویل»، تولیدکنندگان روسی، نتواند تولید بیشتری داشته باشد.

با این حال، تحریم‌های روسیه و خوش‌بینی نسبت به پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا با شرکای خود موجب شد قیمت‌ها دوباره بالا برود و بهای نفت به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه برسد.

لوک‌اویل، شرکت نفتی بزرگ روسیه، روز دوشنبه ۵ آبان اعلام کرد که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا به دلیل جنگ اوکراین، دارایی‌های خارجی خود را خواهد فروخت.

نشست بعدی هشت کشور اوپک‌پلاس قرار است روز ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود.