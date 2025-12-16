دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از شبکۀ خبری بیبیسی بهدلیل پخش تقطیعشدهٔ بخشهایی از سخنرانیاش در یک مستند، به دادگاه شکایت کرد.
آقای ترامپ بهدلیل این اقدام بیبیسی، تا سقف ۱۰ میلیارد دلار غرامت مطالبه کرده است.
رئیسجمهور آمریکا این رسانه عمومی بریتانیا را به «افترا» و «فریب مخاطب» متهم کرده است. این شکایت به تدوین بخشهایی از یک مستند تلویزیونی مربوط میشود که به گفته ترامپ، سخنان او دربارهٔ حوادث ششم ژانویه ۲۰۲۱ را بهشکلی گمراهکننده بازنمایی کرده است.
این شکایت حقوقی در شرایطی ثبت شده که بیبیسی پیش از این از رئیسجمهوری آمریکا، به خاطر پخش تقطیعشدهٔ بخشهایی از سخنرانیاش در یک مستند، عذرخواهی کرده اما گفته بود که غرامت پرداخت نمیکند.
ترامپ در دعوی خود که روز دوشنبه، ۲۴ آذر، در دادگاه فدرال میامی ثبت شد، گفت بیبیسی علیرغم عذرخواهی، «هیچ نشانهای از پشیمانی واقعی برای اشتباه خود نشان نداده و هیچ تغییر سازمانی معناداری برای جلوگیری از سوءاستفادههای روزنامهنگارانه در آینده انجام نداده است.»
بر اساس متن دادخواست، بیبیسی در مستندی از برنامه پانوراما، بخشهایی از سخنرانی ترامپ پیش از حمله عدهای به ساختمان کنگره آمریکا را بهگونهای کنار هم قرار داده که این تصور ایجاد شده او مستقیماً هوادارانش را به یورش خشونتآمیز فراخوانده است.
در این تدوین، جمله «سخت بجنگید» گنجانده شده، اما بخشی که ترامپ در آن خواستار اعتراض «مسالمتآمیز» شده بود، حذف شده است.
وکلای ترامپ میگویند که بیبیسی به او افترا زده و قانون فلوریدا را که شیوههای تجاری فریبنده و ناعادلانه را ممنوع میکند، نقض کرده است.
او برای هر یک از دو اتهام دعوی، ۵ میلیارد دلار غرامت مطالبه میکند.
ترامپ در سخنرانی خود در ششم ژانویه ۲۰۲۱ گفته بود: «ما به سمت ساختمان کنگره خواهیم رفت و سناتورها، نمایندگان و زنان شجاع کنگره را تشویق خواهیم کرد.»
او همچنین بیش از ۵۰ دقیقه بعد در همین سخنرانی گفته بود: «و ما میجنگیم. سخت میجنگیم».
در برنامه پانوراما، اظهارات او در ویدئو به این صورت ویرایش شده است: «ما به سمت ساختمان کنگره میرویم... و من آنجا با شما خواهم بود. و ما میجنگیم. ما سخت میجنگیم.»
بیبیسی پیشتر با انتشار بیانیهای، «خطای قضاوت» در تدوین این بخش را پذیرفت و اذعان کرد که ویدئو میتوانسته «برداشت نادرستی» از سخنان ترامپ ایجاد کند، اما تأکید کرده که مبنای حقوقی برای طرح شکایت وجود ندارد. سخنگوی این رسانه گفته است که پس از ثبت رسمی شکایت نیز موضع بیبیسی تغییری نکرده است.
در واکنش به این پرونده، استیون کیناک، وزیر دولت بریتانیا، گفت عذرخواهی بیبیسی تصمیم درستی بوده، اما ایستادگی در برابر اقدام حقوقی ترامپ نیز اقدامی بجاست. او در گفتوگو با اسکاینیوز افزود که استقلال رسانهای بیبیسی باید حفظ شود.
این پرونده یکی از جدیترین بحرانهای تاریخ ۱۰۳ ساله بیبیسی را رقم زده و به استعفای دو مدیر ارشد این سازمان انجامیده است. بیبیسی اعلام کرده که این مستند دیگر در هیچیک از کانالهای خود بازپخش نخواهد شد.
وکلای ترامپ میگویند این تدوین به اعتبار سیاسی و منافع مالی او آسیب جدی زده است. در مقابل، کارشناسان حقوقی معتقدند ترامپ برای موفقیت در دادگاه آمریکا باید ثابت کند که بیبیسی آگاهانه یا با بیپروایی حقیقت را تحریف کرده است، امری که با توجه به حمایتهای قانونی گسترده از آزادی بیان، چالشی جدی خواهد بود.
رسانه بیبیسی که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شده و عمدتاً از طریق حق نمایشی که مردم بریتانیا پرداخت میکنند تأمین مالی میشود، در حال حاضر فاقد مدیر دائمی است، چراکه دولت در حال بررسی نحوه تأمین مالی آینده آن است.