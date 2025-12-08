انتقاد جدید ترامپ از زلنسکی در آستانه دیدار رئیس جمهور اوکراین با متحدان اروپایی

در میانه چانه‌زنی‌ها بر سر طرح صلح ترامپ، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز دوشنبه ۱۷ آذر در لندن با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه دیدار می‌کند.

این دیدار در بحبوحه انتقاد تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از او انجام خواهد شد. ترامپ زلنسکی را متهم کرده است که هنوز حتی طرح واشینگتن برای پایان جنگ را «نخوانده است».

این تحولات پس از سه روز گفت‌وگوی فشرده میان مقام‌های اوکراین و آمریکا در میامی است که پایان آن روز شنبه ۱۵ آذر بدون گشایش محسوس اعلام شد.

با این حال زلنسکی گفته است کی‌یف به گفت‌وگوهای بیشتر متعهد مانده است.

زلنسکی در لندن از سوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، و همچنین صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری فرانسه مورد استقبال قرار می‌گیرد، دیدارهایی که انتظار می‌رود محور آن‌ها مسیر مذاکرات صلح و مواضع اخیر واشینگتن باشد.

در همین روز، ایوِت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، به واشینگتن می‌رود تا با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، دیدار کند.

وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که لندن و واشینگتن در این سفر «تعهد خود به رسیدن به توافق صلح در اوکراین» را تکرار خواهند کرد.

همزمان، حملات روسیه ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در حملات شب گذشته دست‌کم ۹ نفر زخمی شده‌اند.

زلنسکی که در جریان مذاکرات میامی در یک تماس «بسیار سازنده» با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان آمریکا، شرکت کرده بود، تأکید کرد کی‌یف «صادقانه» برای رسیدن به صلح همکاری خواهد کرد و دو طرف بر «گام‌های بعدی و شکل مذاکرات با آمریکا» توافق کرده‌اند.

اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یک‌شنبه از همتای اوکراینی خود انتقاد کرد و به خبرنگاران گفت: «باید بگویم کمی ناامید شده‌ام که رئیس‌جمهور زلنسکی هنوز طرح را نخوانده است؛ وضعیت تا چند ساعت پیش که این بود.»

ویتکاف و کوشنر هفته گذشته در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بودند؛ دیداری که در آن مسکو بخش‌هایی از طرح واشینگتن را رد کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان بی‌نتیجه تمام شد.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پیش از دیدارهای لندن هشدار داد که روسیه مسیر «تنش‌زایی» را در پیش گرفته و تأکید کرد اروپا و آمریکا باید برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین تلاش کنند، «چرا که بدون این تضمین‌ها هیچ صلح بادوامی ممکن نیست».

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فشار بر مسکو باید ادامه یابد «تا ناگزیر به انتخاب صلح شود».

طرح اولیه آمریکا برای پایان جنگ که از ابتدا بحث‌برانگیز بوده، شامل واگذاری برخی مناطق اشغال‌نشده به روسیه در برابر تضمین‌های امنیتی مبهم برای اوکراین است؛ تضمین‌هایی که هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته و تنها بخشی از آن به استقرار جنگنده‌های مدافع کی‌یف در لهستان اشاره دارد.