تعطیلی دولت ایالات متحده روز سهشنبه ۲۹ مهر وارد چهارمین هفته خود شد و آژانس مسئول حفاظت از ذخایر هستهای این کشور، همزمان با شکست رأیگیری روز دوشنبه در کنگره برای پایان دادن به تعطیلی دولت، اعزام اکثر کارکنان به مرخصی اجباری را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۱۴۰۰ کارمند ادارهٔ ملی امنیت هستهای ایالات متحده ایمیلهایی دریافت کردهاند که در آنها گفته شده است به مرخصی بدون حقوق فرستاده میشوند.
سخنگوی وزارت انرژی آمریکا روز دوشنبه در بیانیهای گفت: «به دلیل تعطیلی دولت توسط دموکراتها، تقریباً ۱۴۰۰ کارمند فدرال ادارهٔ ملی امنیت هستهای از امروز، ۲۰ اکتبر، به مرخصی اجباری فرستاده میشوند و نزدیک به ۴۰۰ کارمند فدرال این اداره به کار خود برای حفاظت از اموال و حفاظت از جان انسانها ادامه خواهند داد».
طبق گزارش بولتن دانشمندان اتمی، سازمان غیرانتفاعی امنیت جهانی، ایالات متحده دارای زرادخانهای متشکل از پنج هزار و ۱۷۷ کلاهک هستهای است که حدود ۱۷۷۰ کلاهک آن فعال هستند.
ادارهٔ ملی امنیت هستهای مسئول طراحی، ساخت، سرویس و ایمنسازی این سلاحها است.
شبکه تلویزیونی سیانان گزارش داد که این مرخصیها در ابتدا شامل سایتهایی خواهد شد که سلاحهای هستهای را مونتاژ میکنند، مانند پنتکس در تگزاس و وای-۱۲ در تنسی.
ایالات متحده در حال حاضر یکی از طولانیترین تعطیلیهای کامل دولت را تجربه میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فشار بر دموکراتها را برای رای به بازگشایی دولت افزایش داده است.
او در کاخ سفید گفت: «امیدواریم که دموکراتها کمتر مثل دیوانهها رفتار کنند و خیلی زود رأیگیری کنیم. و شنیدهام که آنها هم همین احساس را دارند».
کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، به سیانبیسی گفت که انتظار دارد تعطیلی دولت «در همین هفته» پایان یابد، اما به دموکراتها هشدار داد که در صورت طولانی شدن بیشتر آن، «اقدامات قویتری... برای کشاندن آنها به میز مذاکره» انجام خواهد شد.
«خطر برای مردم آمریکا»
شرط کلیدی دموکراتها برای حمایت از بودجهٔ مصوب مجلس نمایندگان که دولت را تا اواخر نوامبر بازگشایی میکند، تمدید یارانههای مراقبت بهداشتی در حال انقضا برای ۲۴ میلیون آمریکایی است.
جمهوریخواهان سنا پیشنهاد رأیگیری در مورد تمدید یارانهها را دادهاند، اما بسیاری از دموکراتها اصرار دارند که هرگونه توافقی در این زمینه بدون امضای ترامپ و مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، بیمعنی خواهد بود.
رأیگیری سنا در عصر دوشنبه برای تصویب مصوبهٔ مجلس نمایندگان، برای یازدهمین بار، شکست خورد.
جانسون روز دوشنبه در پاسخ به سوالی در مورد مرخصی اجباری کارکنان ادارهٔ ملی امنیت هستهای به خبرنگاران گفت: «هر روزی که دولت تعطیل میشود، خطری برای مردم آمریکا محسوب میشود».
او هشدار داد که عقب ماندن از دشمنان ایالات متحده در مسابقهٔ تسلیحات هستهای، تهدیدی «بسیار جدی» برای جایگاه کشور به عنوان «آخرین ابرقدرت بزرگ» خواهد بود.