اسرائیل اعلام کرد رائد سعد، یکی دیگر از فرماندهان ارشد حماس، را کشته است

ارتش اسرائیل اعلام کرد رائد سعد، یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس، را در حملهای هوایی در شهر غزه هدف قرار داده و کشته است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای که روز شنبه ۲۲ آذر منتشر کرد، رائد سعد را فرمانده ارشد گردانهای قسام معرفی کرد و افزود او یکی از طراحان حملات ۱۵ مهر ۱۴۰۲ حماس به اسرائیل بود.
گزارشها حاکی است خودرو در حال حرکت سعد رائد با شلیک چهار موشک در غرب شهر غزه هدف قرار گرفت. در این خودرو سه فرد مسلح دیگر نیز حضور داشتند که آنها نیز کشته شدند.
گروه حماس، که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز آن را یک گروه تروریستی میدانند، هنوز کشته شدن این فرمانده ارشد خود را تأیید نکرده، اما اعلام کرده است که در این حمله چهار نفر کشته و دستکم ۲۵ نفر زخمی شدند.
یک مقام ارتش اسرائیل رائد سعد را «فرمانده نیروی تولید سلاحهای حماس» معرفی کرده و برخی منابع نزدیک به حماس هم او را «جانشین فرمانده شاخه نظامی این گروه، پس از عزالدین الحداد» خواندهاند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، طی هفتههای اخیر دو عملیات برای هدف قرار دادن او در دقایق پایانی لغو شده بود. اسرائیل در ابتدای جنگ غزه، نام رائد سعد را در فهرست پنج چهره اصلی شاخه نظامی حماس منتشر کرده بود.
نیروهای تحت حمایت حماس مهرماه دو سال پیش به جنوب اسرائیل حمله کردند و حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، را کشتند و بیش از ۲۵۰ نفر را هم گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این حمله جنگی را در نوار غزه برای از بین بردن گروه حماس آغاز کر که تاکنون بنا بر اعلام مقامهای بهداشتی این منطقه، بیش از ۷۰ هزار و ۷۰۰ کشته برجای گذاشته است.
این جنگ نهایتاً از ۱۸ مهرماه امسال با آتشبس متوقف شد، اما حملات اسرائیل و خشونتها بهطور کامل متوقف نشده است.
مقامهای بهداشتی فلسطینی میگویند از زمان آغاز آتشبس، نیروهای اسرائیلی در حملات خود دستکم ۳۸۶ نفر را در غزه کشتهاند. اسرائیل نیز میگوید از آن زمان سه سربازش کشته شدهاند و دهها نفر از جنگجویان فلسطینی را هدف قرار داده است.
اگر گروه حماس کشته شدن رائد سعد را تأیید کند، او ارشدترین چهرهٔ نظامی این گروه است که از زمان برقراری آتشبس در حملات اسرائیل کشته شده است.