اوکراین پیشنهاد ترک دونباس با هدف ایجاد منطقۀ آزاد اقتصادی را عادلانه ندانست

ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر خروج نیروهای این کشور از دونباس و ایجاد «منطقه آزاد اقتصادی» در این منطقه را بدون تضمینهای امنیتی لازم، «عادلانه» ندانست.
او میگوید این طرح بدون وجود تضمینهایی که مانع تصرف آتی منطقه توسط روسیه شود عادلانه نخواهد بود.
به گفتۀ زلنسکی، دولت دونالد ترامپ از اوکراین خواسته نیروهای خود را از منطقه دونباس خارج کند و واشینگتن سپس یک «منطقه اقتصادی آزاد» در بخشهایی که کییف در حال حاضر کنترل میکند، ایجاد کند.
پیش از این ایالات متحده پیشنهاد کرده بود که کییف بخشهایی از دونباس را که هنوز کنترل میکند به روسیه تحویل دهد، اما رئیسجمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که واشینگتن اکنون نسخهای از مصالحه را پیشنهاد کرده که در آن نیروهای اوکراینی عقبنشینی میکنند، اما نیروهای روسی به قلمرو پیشروی نمیکنند تا جای آنها را بگیرند.
رئیسجمهور اوکراین که روز پنجشنبه، ۲۰ آذر در کییف با خبرنگاران سخن میگفت، افزود: «چه کسی این قلمرو را اداره خواهد کرد که آن را «منطقه آزاد اقتصادی» یا «منطقه غیرنظامی» مینامند؟ این مشخص نیست.»
زلنسکی گفت: «اگر نیروهای یک طرف عقبنشینی کنند و طرف دیگر در جای خود بماند، پس چه چیزی این نیروهای دیگر، یعنی روسها، را عقب نگه میدارد؟ یا چه چیزی مانع میشود که آنها خود را به عنوان غیرنظامی مبدل کنند و این منطقه اقتصادی آزاد را تصرف کنند؟»
او افزود که «این موضوع کاملاً جدی است. اگر از مصالحه صحبت میکنید، باید مصالحهای عادلانه باشد.»
زلنسکی در عین حال تأیید کرد که اگر اوکراین با چنین طرحی موافقت کند، باید انتخابات یا همهپرسی برای تصویب آن برگزار شود و افزود که تنها «مردم اوکراین» میتوانند در مورد واگذاری بخشهایی از خاک این کشور تصمیم بگیرند.
زلنسکی در حال حاضر از سوی دونالد ترامپ برای پیوستن به طرح صلح ایالات متحده میان کییف و مسکو، تحت فشار زیادی قرار دارد.
ترامپ در روزهای اخیر به زلنسکی حمله و او را متهم کرده که «حتی پیشنویس طرح صلح را نخوانده» است. رئیسجمهور آمریکا همچنین برای چندمین بار از ضرورت برگزاری انتخابات در اوکراین سخن گفته است.
این در حالی است که قانون اساسی اوکراین این اختیار را به رئیس جمهور میدهد که انتخابات را تا زمان برقراری صلح به تعویق بیندازد.
کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی ترامپ، روز پنجشنبه گفت: «رئیسجمهور از هر دو طرف این جنگ بسیار ناامید است و از جلسه صرف برگزاری جلسه خسته شده است.»
زلنسکی در عین حال گفته که تیم مذاکرهکننده اوکراین طرح بازنگریشده خود را روز چهارشنبه به واشینگتن ارسال کرده و سؤالاتی در مورد اراضی اوکراین و کنترل نیروگاه هستهای زاپوریژیا دو مورد از موانع باقیمانده هستند.
او گفت: «این طرح نهایی نیست؛ این واکنشی به آنچه دریافت کردیم است... طرح مدام در حال کار و ویرایش است و این یک فرآیند مداوم است که هنوز ادامه دارد.»
در برلین، مارک روته دبیرکل ناتو هم روز پنجشنبه گفت که اگر به پوتین اجازه داده شود در اوکراین به خواستههایش برسد، چشمانداز جنگ در اروپا واقعیتر میشود.
روته میگوید اگر جنگی جدید توسط روسیه آغاز شود، میتواند «در مقیاسی عظیم مانند جنگی که پدربزرگها و جدهای بزرگمان تحمل کردند» باشد.
رویترز نوشته در برخی پایتختهای اروپایی، این احساس رو به گسترش است که اوکراین باید مصالحههای دردناکی برای صلح انجام دهد؛ آن هم در شرایطی که این کشور وارد چهارمین زمستان جنگ تمامعیار روسیه علیه خود میشود، با وضعیت دشوار در خط مقدم و مشکلات عظیم برق ناشی از حملات مکرر روسیه به زیرساختهای انرژی.
با این حال، رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان که روز دوشنبه در داونینگ استریت در لندن با زلنسکی دیدار کردند، تأکید دارند که تنها اوکراین میتواند در مورد موضع واگذاری اراضی خود به روسیه تصمیم بگیرد.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت: «اشتباه خواهد بود که رئیسجمهور اوکراین را به صلحی وادار کنیم که مردمش پس از چهار سال رنج و مرگ آن را نپذیرند.»
زلنسکی همچنین تأکید کرد که علاوه بر توافق کلی، دو سند جداگانه وجود دارد که اوکراین امیدوار است در روزهای آینده امضا کند: یکی در مورد تضمینهای امنیتی بالقوه که در صورت حمله مجدد روسیه به اوکراین اجرا میشود و دیگری در مورد بازسازی اقتصادی اوکراین.
همچنین روز پنجشنبه، مقامات ارشد اتحادیه اروپا در غرب اوکراین دیدار کردند تا در مورد چشمانداز پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بحث کنند، در شرایطی که ویکتور اوربان، رهبر مجارستان که به روسیه و آمریکا بسیار نزدیک است، همچنان با روند مذاکرات رسمی در این زمینه مخالفت میکند.
اعضای دیگر اتحادیه اروپا موافق پیوستن اوکراین هستند، مشروط بر اینکه این کشور بتواند قوانین و رویههای خود را با مقررات اتحادیه اروپا همخوان کند.